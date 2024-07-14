馳援烏克蘭戰場 美軍研發「增程攻擊彈藥」

美國空軍正優先考慮新型彈藥的數位化設計，圖為ERAM渲染圖。（取自美國空軍專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍正積極研發一款新型空射精準彈藥，目標是為烏克蘭提供更強大的遠程打擊能力。根據美國《航空週刊與太空技術》（Aviation Week & Space Technology）網站10日報導，這款名為「增程攻擊彈藥」（Extended-Range Attack Munition, ERAM）的武器，將具備射程遠、成本低、可快速部署等特點，以滿足烏克蘭戰場的迫切需求。

早在今年１月，美國空軍就釋出了關於ERAM彈藥的徵求意見（RFI, Request for Information）資料，希望開發出一種價格低廉、研發週期短、射程可達250海里（約460公里）的空射彈藥。當時，共有16家公司表達參與意願，但美軍未公布具體名單。

時隔半年，美國空軍生命週期管理中心武器局遠程系統部門再次發佈了ERAM彈藥的RFI，並明確指出，這款彈藥將用於支援烏克蘭抵抗俄羅斯的侵略。RFI中強調：「這款彈藥對於提升烏克蘭軍隊的作戰能力至關重要，它將為烏軍提供一種價格合理、可大量生產的武器，有效滿足戰場需求。」

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最新的RFI顯示，ERAM彈藥將分階段採購，首要目標是研發原型彈，並在此基礎上，改造現有的商用、自主化、模組化、開放式架構飛行器，使其能夠「以低成本的方式實現遠程打擊」。

根據今年1月的初步需求，ERAM彈藥將是一種227公斤級的彈藥，配備可對付包括裝甲車在內的目標的殺傷爆破彈頭。其最低飛行速度需達到0.6馬赫，射程需超過460公里。RFI中並未明確說明ERAM是否需要動力推進，但要求其具備在無GPS導航的情況下，精準打擊目標的能力，至少一半的彈藥需落在距離目標點10公尺範圍內。

事實上，除了ERAM彈藥外，美國國防部還同時進行著多個研發項目，旨在開發低成本、可由飛機搭載的新型彈藥。例如，美國海軍今年稍早也發佈了「多任務可負擔能力效應器」（Multi-Mission Affordable Capacity Effector）的需求方案，這款彈藥的有效載荷為34公斤，價格相對低廉，體積小巧，一架F-35C戰鬥機的彈艙就能夠攜帶４枚。

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