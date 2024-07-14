每20名美國成人就有1人擁有 槍擊川普的AR-15步槍通吃軍民市場

AR-15步槍便宜、輕巧且普及，因此獲得許多美國民眾採購。（路透社檔案照）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國共和黨籍總統參選人川普13日在美國賓州參與造勢活動時，遭步槍射擊右耳受傷，相關單位初判，槍手使用一把AR-15步槍射擊。事實上，AR-15步槍分為可全自動射擊的軍用版，以及只能半自動射擊的民用版，雖然問世迄今已超過60年，仍吸引有擁槍需求的美國人接連採購，據華盛頓郵報一份統計顯示，每20名美國成年人中，就有一人擁有AR-15步槍。

AR-15步槍由美國輕兵器廠商阿瑪萊特（ArmaLite）1958年研製，翌年則將生產權賣給柯特公司（CMC），這款採用5.56公厘步槍彈的槍械被美軍採用，也是更具知名度的M16突擊步槍、M4系列步槍的鼻祖。

AR-15步槍的優點相當多，其不僅是槍械「模組化」設計的先河，射擊精準度與威力俱佳，有效射程約550公尺左右，槍口初速達每秒975公尺，且這款步槍相當地輕，最輕的構型只有2.97公斤，全長僅不到100公分，還比我國國軍現役T91步槍的3.17公斤輕巧。另外，當柯特公司專利在1977年過期後，AR-15步槍已被多家軍工業者仿製，也出現相當多的衍生型。

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美國共和黨總統參選人川普13日赴賓州參與造勢活動時遭槍擊，右耳中彈受傷。（路透社）

AR-15步槍雖然可以連發（全自動射擊），但僅限於軍用與警用版，民用版則只能單發射擊（半自動射擊），不過，這款具威力的槍械售價相當便宜，只要400美金至2000美金（約新台幣1.3萬至6.5萬餘元）即可購得。根據《華盛頓郵報》（The Washington Post）去年引述一份報告估計，美國擁有AR-15步槍的民眾高達1600萬人，主要用於自衛、狩獵、競賽與娛樂，若以去年美國2.6億名成年人估算，平均每20人就有1人擁有該型槍械。

值得注意的是，由於AR-15步槍在美國許多州內都是合法槍械，產量與普及率高，因此成為近年來美國多起槍擊案的嫌犯用槍。雖然川普矢言捍衛美國憲法保障的民眾擁槍與正當防衛權利，但在其本人遭槍擊後，是否再度引發新的爭辯，引發各界關注。

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