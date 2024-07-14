封鎖南海？中國柬埔寨基地傳啟用 美軍憂成區域威脅

圖為中國軍艦去年底停靠柬埔寨雲壤海軍基地。（圖取自柬國防長迪西哈臉書）

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國近期在柬埔寨西哈努克港的雲壤海軍基地（Ream Naval Base）軍事活動引發國際關注。據美國軍聞網站《Breaking Defense》12日報導，中國軍艦已在此停留數月，並於2024年5月與柬埔寨舉行迄今為止規模最大的「金龍」（Golden Dragon）年度雙邊軍演。這座基地被認為是中國繼吉布地之後的第二個海外軍事基地，標誌著北京在全球軍事佈局上，邁出了重要一步。

報導引述美國戰略與國際研究中心（CSIS）分析指出，雲壤海軍基地長約300公尺的延長碼頭於2023年上半年建成。2艘中國護衛艦於該年12月首次停靠在此，並持續使用了數月。2024年5月，又有3艘中國海軍艦艇加入參與雙邊軍事演習。這些活動表明，儘管基地建設尚未完全完工，中國軍隊已經開始實質性地使用該設施。

美方對雲壤海軍基地的擔憂由來已久。2019年，柬埔寨突然拒絕美國援助維修該基地，引發華盛頓方面的警覺。此後，衛星圖像顯示基地進行快速且大規模的建設，包括在2020年底拆除了一棟由美國資助的建築。2022年6月，柬埔寨正式啟動由中國資助的基地「現代化」工程，計劃包括建造乾船塢、延長碼頭和疏浚港口，以容納排水量達5000噸的船隻。

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柬埔寨雲壤海軍基地面向泰國灣，臨近世界交通要道馬六甲海峽，也靠近廣闊的南海地區。（取自Google Map）

儘管柬埔寨官方一再否認中國將在雲壤設立永久基地，聲稱這違反憲法禁止外國駐軍的規定，但美國軍方仍對此表示深切擔憂。專家指出，中國可能利用該基地在南海南部、泰國灣和東印度洋地區投射軍事力量，並進行情報收集活動。退役美國海軍上校舒加特（Thomas Shugart）表示，隨著額外後勤設施如燃料罐和碼頭建成，中國軍隊的存在可能會更加穩固，甚至可能會有永久駐軍。

雲壤海軍基地的建設被視為中國擴大海外軍事存在一環，除了在多國運營衛星追蹤站和情報設施外，中國企業還在全球範圍內大量投資港口設施，引發了對「雙重用途設施」的擔憂。美國國防部和情報機構的報告，列出了多個中國可能考慮設立軍事設施的國家，包括緬甸、泰國、印尼、巴基斯坦、斯里蘭卡、阿拉伯聯合大公國、肯亞和赤道幾內亞等。

專家試圖透過分析中國的海外投資和官方聲明，來預測其下一個基地的可能位置。美國智庫「蘭德公司」（Rand Corporation）的一份報告，根據對中國軍事行動吸引力和獲得基地可行性，對108個國家進行排名，巴基斯坦、孟加拉、緬甸和柬埔寨排在前列，這4國都擁有中國正在協助開發的港口和其他基礎設施。

面對中國海外軍事基地網絡的潛在擴張，美國及其盟友正密切關注局勢發展，並制定相應的戰略因應。儘管中國海外基地的具體形式和位置仍不確定，但華盛頓普遍認為，這一趨勢將持續下去。一位美國高級國防官員表示，這是一個「正在進行中的工作」，預計未來幾年中國將繼續擴大其全球軍事足跡。

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