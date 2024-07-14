責任隨月收俱增 陸軍步兵旅「漢光演習」前喜迎義務役下士

陸軍249旅日前舉辦義務役士官晉任典禮。（陸軍249旅提供）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部恢復徵集一年期義務役男，為滿足國軍基層幹部需求，今年徵集9127名役男之中的1000人，有機會晉任下士。根據軍方釋出訊息，陸軍249旅日前舉辦義務役下士晉任典禮，這批新科士官的月俸將比二等兵多出6000元左右，但亦須負起領導統御責任，並將參與「漢光演習」等各項戰演訓。

據了解，這批新科下士並非今年1月底入伍的2226梯役男，而是從3月初入伍的2228梯在內的士兵，選出表現優異者參加士官訓。雖然國軍曾表示，士官訓期因單位不同而有所差異，但若以入伍時間、為期8周的新兵訓練等資訊估算，這批步兵旅的士官受訓期應亦為8周左右。



國防部曾表示，國軍採逐年平均訓補，規劃部分義務役士兵選優送訓晉升下士。義務役分發本、外島步兵營連、中樞防衛及戒護兵力等守備部隊，由單位擇優送士官訓，完訓後晉任下士並返回原單位服役。陸軍249旅這批義務役下士就是依照此原則受訓、晉升，也可望於下周登場的「漢光40號」實兵演習之中盡份心力。

至於供大專生應考的預官、預士訓練，根據國軍規畫，將等到2027年起才會恢復舉辦，該年度入伍的一年期役男總人數將超過3.5萬人。

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義務役下士的薪俸比士兵優渥，每月實領超過27000元，比二兵的21350元多出6000元左右，但亦須扛起領導統御之責。「軍聞社」今日報導，陸軍249旅邱姓副旅長表示，階級提升即代表責任的加重，期勉晉任的官兵持恆戮力戰訓本務，精進本職學能及領導統御能力，成為稱職的領導幹部，齊心守護國家安全。



邱副旅長也說，他籲請義務役士官的家長放心，將子弟交由部隊嚴格訓練，並達成共管、共教默契，協力官兵成長蛻變，共同督促休假恪遵軍紀安全要求，以維護單位榮譽與部隊整體戰力。

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