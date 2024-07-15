「漢光40號」實兵演習打什麼？ 一次看懂重點演練

國防部漢光40號實兵演習即將登場，自由時報《軍武頻道》為您介紹今年演訓重點。（圖片擷取自Google Map·本報資料照、澎防部提供；記者涂鉅旻製圖）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部將於22日至26日進行「漢光40號」實兵演習，屆時將採台灣本島實兵不實彈、外島實兵實彈方式進行。值得注意的是，此次演習強調「無腳本」考驗各部隊應變能力外，更將於實兵演習前二天先演練「灰色地帶」狀況，模擬我國當前敵情實況，自由時報《軍武頻道》帶您率先一窺今年漢光實兵演習的重點，更多相關新聞，歡迎持續追蹤漢光40號演習專區。

台澎防衛作戰的順序

每逢漢光演習時，民眾往往在媒體上看到空軍戰機先由西部往東部飛，進行「戰力保存」，隨後進行海軍艦艇編隊與空軍聯合操演，接著才是反登陸作戰，而這些作戰次序並非照本宣科，而是有它的意義。

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我方想定，若中共對我動武，勢必先以飛彈襲擊我重要軍事目標與關鍵基礎設施，因此，空軍戰機飛向台灣東部，是因空軍花蓮基地、台東基地皆有堅固的洞窟式基地，可避免敵軍飛彈攻擊而損耗戰力，即使面對中共當前軍力已逐步克服台灣中央山脈的天然屏障，仍具有一定防護效果；海軍艦艇向東部外海疏泊，也與「戰力保存」息息相關，隨後再集結於關鍵海域，反制中共海上戰力。

中共確定掌握台灣周遭海、空優勢後，才會發動空降、機降與登陸作戰，因此，國軍多數反登陸作戰等演練，都會安排在漢光實兵演習的後半段實施。國軍漢光40號實兵演習將同樣以「戰力保存」打響序幕。圖為去年漢光演習期間飛至花蓮佳山基地的幻象2000戰機。（資料照）

與以往漢光演習的同與異

檢視國軍已公布資訊，今年度漢光40號實兵演習仍以「戰力保存」、「整體防空」、「聯合截擊與反封鎖作戰能力」、「聯合國土防衛作戰韌性」、「全社會防衛體系」等為主軸，看似與往年的演習安排相似，內容上卻已針對當前威脅樣態有所調整。

首先，國軍今年度漢光實兵演習並非僅5天，實為「5加2天」，這是因各政府單位在演習前2天，即針對「灰色地帶」襲擾手段進行應對；海軍艦指部也計畫於7月20日在台南、高雄外海進行實兵操演，為漢光演習打響序幕。

我國在去年度「漢光39號」演習期間，也將中共對我進行的「灰色地帶」手段進行實地操演，包括模擬外離島遭他國飛機突入，以及我國海底電纜遭截斷等情境，政府單位今年亦選定合適項目反覆驗證。國軍將於7月24日於台北港進行聯合操演，象徵該地實為北台灣防衛重鎮。（資料照）

不實彈卻打實兵夜戰 演訓將更「硬」

其次，有別於以往台灣本島採「部分實彈」演訓，今年台灣本島一律不打實彈，卻更強調「實時」與「同時」訓練。多次參與漢光演習的將領透露，在承平時期的實彈演訓像是「火力展示」，原因有二，首先，這是為「打給國人看」以安民心；其次則是考量演訓「安全係數最大化」、「擾民最小化」，因此戰、甲、砲車只能在特定管制區域「排排站」，自然與戰時零散於平原、海灘、道路甚至民間設施附近的情境大不同。

而「實時」訓練挑戰性最高之處在於「夜戰」，將領說，國軍不可能假定共軍「不會晚上來」，因此將誘導官兵在演訓期間，不分晝夜地下達連續想定與輔助狀況，讓官兵訓練可更趨於「實戰化」。國軍去年曾於桃園機場進行反空機降操演，今年這項演訓將擴及多縣市，不僅同時進行，也將更貼近實戰。不過，今年將無官兵扮演攻擊軍（紅軍）。（資料照，軍聞社提供）

至於「同時」部分，根據交通部航港局發布的公告顯示，位於政經中樞的關渡平原、松山機場反空機降演訓，與北台灣的「萬安47號」演習皆安排於23日；陸軍則在7月25日當天上午，選定台北、新北、桃園、台中、台南、花蓮、台東7個縣市，同時模擬敵戰機襲擊、直升機或無人機突入情境，藉此驗證陸軍部隊因應敵高強度襲擊時的戰力極限。

其他漢光40號演習的驗證重點，國防部作計室聯合作戰處長董冀星少將日前曾表示，分別為「去中心化指管」、「聯合作戰計畫」、「整體後勤支援」及「連續及聯動原則」、「接戰規則（ROE）」等。除此之外，國軍規畫今年漢光演習不再調派海軍陸戰隊、陸軍航特部官兵扮演「攻擊軍」，而是讓這些單位熟悉戰時應負責防衛任務。

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