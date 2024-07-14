美國軍火巨擘進軍烏克蘭 諾格將生產中口徑彈藥

諾格生產的30公厘口徑砲彈。（取自Northrop Grumman專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭軍聞網站《Militarnyi》報導，烏克蘭總統辦公室網站7月12日發布消息，美國國防工業巨頭諾斯洛普·格魯曼公司（Northrop Grumman，下稱諾格）將與烏克蘭國防工業公司（Ukroboronprom）合作，在烏克蘭境內建立一座全新的中口徑彈藥生產設施。

消息指出，烏克蘭總統澤倫斯基當天在美國駐烏克蘭大使館會見了多家美國主要軍工企業的高層管理人員，並與諾格的代表簽署了這項協議。根據協議內容，諾格將在烏克蘭境內生產中口徑彈藥，以支援烏克蘭軍隊的作戰需求。

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雖然協議的具體細節尚未公佈，但諾斯洛普·格魯曼公司生產多種中口徑彈藥，包括 25×137公釐、30×113公厘、30×173公厘以及35×228公厘等多種規格，這些彈藥廣泛應用於各類機砲、艦載武器系統和地面裝甲車輛，符合烏克蘭軍隊的迫切需求。

報導指出，諾格是全球最大的武器製造商之一，在穿甲彈和可程式化彈藥領域提供先進的解決方案。該公司產品以高精度、高可靠性和強大的殺傷力而聞名，其加入烏克蘭彈藥生產行列，預計將有效提升烏軍的戰鬥力。

事實上，早在今年6月於巴黎舉行的「歐洲國際防務展」（Eurosatory）上，諾格就首度透露在烏克蘭生產彈藥的計畫。除了在烏克蘭建立新的彈藥工廠外，自去年年底以來，諾格還一直在執行一項價值5億美元（約新台幣162億元）的合約，向烏克蘭提供大量的火砲彈藥。

報導提到，烏克蘭國防工業公司先前已於美國設立了首個海外代表處，負責協調國際計畫，促進烏美兩國的國防合作，與當地企業和政府機構進行互動，並協商軍事技術轉移等事宜。

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