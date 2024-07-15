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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

16中國軍機艦擾台！6架次逾中線距基隆62浬

2024/07/15 09:16

國防部公布，直至今日上午6時的24小時內，共偵獲10架次共機、6艘次共艦。其中，8架次共機逾越海峽中線及進入西南、東南空域。（國防部提供）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國防部公布，直至今日上午6時的24小時內，共偵獲10架次中共軍機及6艘次共艦。其中，6架次共機逾越海峽中線，2架次共機竄入西南、東南空域。

國防部今發布台海周邊海空域動態，自昨（14日）上午6時至今（15日）上午6時止，一共偵獲10架次共機、6艘次共艦，持續在台海周邊活動。

根據國防部公布中共解放軍進入台海周邊空域示意圖，6架次共機逾海峽中線，最近僅距離基隆62浬；另有1架次無人機進入西南空域，距鵝鑾鼻62浬；1架次艦載直升機竄入東南空域，距鵝鑾鼻91浬。

國防部強調，國軍運用任務軍機、軍艦及岸置防空飛彈嚴密監控與應處。

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