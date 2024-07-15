量多可靠！ 空軍4.5億委中科院更新AIM-9P4空對空飛彈推進火箭

圖為我國空軍的IDF戰機，在兩翼端各掛載一枚AIM-9P4型空對空飛彈。（本報資料照）

〔記者陳治程／綜合報導〕我國空軍戰機長年採用AIM-9「響尾蛇」（Sidewinder）空對空飛彈，從最初的AIM-9B到最新的AIM-9X，都有效地保障我國擁有一定的空戰優勢；而我國現存數量最多，服役也久的AIM-9P4型飛彈，近年開始出現「進廠維修」需求。因此，空軍將投入新台幣4.5億餘元，委託中科院為該型飛彈換裝火箭推進器，確保飛彈庫存裝備妥善。

根據政府電子採購網最新公告，空軍司令部的「AIM-9P4飛彈火箭推進器裝換委修案」由中科院得標，空軍將投入新台幣4億5015萬2千元，自今（2024）年4月起至2029年底執行近6年期的裝備保修，確保空軍庫存的舊型號「響尾蛇」飛彈戰力仍妥善。

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服役歷史悠久、庫存量龐大的空軍AIM-9P4飛彈，今年4月起委由中科院執行推進火箭換裝，將於2029年底前完成。（擷取自政府電子採購網）



AIM-9P4空對空飛彈為美國空軍基於AIM-9B/J型彈衍生的改進型，整合減煙（reduced-smoke）火箭發動機、雷射近炸引信、非敏感性彈頭，及具全向鎖定（ALASCA）暨強化抗干擾的尋標器，現為我國空軍F-16V Block 20、IDF經國號戰機所使用，接戰能力雖不比新購的AIM-9X Block II型飛彈，但庫存數量豐裕且性能可靠，故仍持續服役中。

另一方面，空軍「響尾蛇」系列的AIM-9X飛彈，最新一批為美方前年9月宣布對我軍售時所得，數量達100枚，將於2030年前交付完成。該型飛彈改良導引頭的熱成像元件，並換裝新設計的推力向量控制面（Thrust Vectoring Control, TVC），加上氣動阻力更小的彈體前翼，使其機動性與速度大幅增加。

AIM-9P4飛彈為美國空軍以AIM-9B/J改進而來的彈種，具備全向目標鎖定（ALASCA）能力，現為我國空軍F-16V Block 20、IDF經國號戰機所使用，庫存數量豐裕、性能可靠，故仍持續服役中。圖為我國空軍F-5F戰機去年於台東志航基地展示時掛載AIM-9P4飛彈（上）。（本報資料照，記者羅沛德攝）

AIM-9X飛彈改良了導引頭熱成像元件，彈尾則換裝新的推力向量控制面（TVC），以及更流線的彈體前翼，使機動性與速度大增。（美國海軍航空系統司令部網站）

值得一提的是，AIM-9X飛彈可搭配聯合頭盔顯示系統（JHMCS），擁有「看哪打哪」的離軸打擊能力，不只促進飛行員「人、機一體」的接戰能力，也進一步強固我軍制空能力。而未來經中科院整修AIM-9P4飛彈後，亦將確保空軍的「響尾蛇」飛彈大軍庫存充足，戰力後勤無虞。

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