中國船隻迴避！ 金門烈嶼等多個離島19日搶先「漢光」實彈射擊

金防部19日將於烈嶼等多個離島進行實彈射擊訓練，圖為官兵往年在烈嶼進行「太武操演」實彈射擊情形。（資料照，金防部提供）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍「漢光40號」實兵演習將於22日至26日登場，位處台海防衛最前線的金門烈嶼等多個離島，將率先於19日進行多場實彈演習。由於此次漢光演習強調仿戰場實況，金防部中將指揮官李定中要求，各部隊應採「連續性」狀況以驗證支援與被支援單位聯動性，並針對平戰轉換、夜間射擊標定等演練，提升整體戰力。

根據交通部航港局網站發布的射擊通報資料顯示，金防部將在19日上午9時至下午5時之間，進行一系列離島實彈射擊，其地點位於金門本島北方的后嶼、東北方的草嶼、西南方的大膽島與二膽島間水域、金門西面的烈嶼島附近水域、列嶼東北方的獅嶼、烈嶼東南方的復興嶼，以及位於烈嶼正南方27公里遠的東碇島等。另外，金防部將20日安排為上述離島演習預備日，位於金門東方的北碇島20日也可能在此日排定實彈射擊演訓。

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射擊通報內容揭露，這些離島的實彈射擊彈道高度皆僅1000 呎（約304公尺），因此應為對海射擊項目，實際運用武器不明。金門本島則將於漢光40號實兵演習期間，選定23日在金門南方水域進行實彈射擊訓練，最大彈道高度為6000呎（約1828公尺）。

金防部自19日起實施一連串實彈射擊訓練，含括多個離島。（取自交通部航港局網站）

由於金門周邊禁限制水域今年屢遭中國船隻闖入，使該水域的防務與海上執法備受關注。根據國軍媒體「青年日報」今日報導，陸軍金防部中將指揮官李定中日前赴烈嶼守備大隊，視導實兵演練現地戰術，實地了解各級指揮官用兵思維。

李定中在視導時除了肯定單位戮力戰訓工作之外，也要求金防部所屬官兵以「實戰化」方式訓練，採「連續性」狀況以驗證支援與被支援單位的聯動性，針對灘岸阻絕設置、平戰轉換機制、據點平封戰啟、火力要求與射彈修正及夜間射擊標定等實際演練，提升整體戰力。

李定中表示，現地戰術旨在讓各級部隊熟稔戰場環境，並依當前敵情威脅變化及敵戰術戰法變革，深入研析敵可能行動。他期許，各部隊平時落實臨戰訓練，使官兵熟稔作戰任務與戰場環境，強化戰場經營實效，提升部隊實戰能力。

金防部指揮官李定中（右一）視導烈嶼部隊整備情形。（取自青年日報，金防部提供）

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