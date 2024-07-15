烏俄戰火蔓延？波蘭考慮擊落俄羅斯飛彈

波蘭華沙機場在2023年2月7日進行軍事演習，波蘭官兵守在愛國者防空系統前。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）13日報導，波蘭正考慮一項由烏克蘭提出的方案，也就是攔截可能擊中烏克蘭城市，或進入波蘭領空的俄羅斯飛彈。此消息一出，立即引發國際社會高度關注，也讓波蘭在俄烏衝突中的複雜處境下成為焦點。

據報導，波蘭外交部長席科斯基（Radoslaw Sikorski）上週在北約峰會期間，於知名保守派智庫美國企業研究所（ AEI）發表演講時透露，一些從俄國聖彼得堡附近發射的俄羅斯飛彈，會沿著波蘭邊境穿越白俄羅斯領空，然後短暫進入波蘭領空約40秒，最終擊中烏克蘭境內目標。波蘭方面認為，這些飛彈是「誤闖」其領空。

面對這樣的狀況，波蘭陷入兩難，若在飛彈進入其領空時才攔截，墜落的碎片將威脅波蘭公民和財產安全；但烏克蘭則提議，希望波蘭能在飛彈即將進入波蘭領土時，在其領空上方就將其擊落。

請繼續往下閱讀...

CNN報導指出，席科斯基表示，雖然將烏克蘭的提議視為一種自衛行為，但波蘭仍需要時間評估。他也透露，在烏克蘭總統澤倫斯基本週稍早訪問華沙期間，雙方簽署了一項安全合作協議，其中明確提及將繼續探討波蘭擊落俄羅斯飛彈的可能性。

然而，波蘭國防部長柯西尼亞克－卡梅希（Władysław Kosiniak-Kamysz）強調，是否攔截俄羅斯飛彈，是一個需要與北約盟國共同決定的議題。他明確表示，如果北約沒有做出這樣的決定，波蘭絕不會單獨採取行動。

波蘭作為北約成員國，一直是烏克蘭的堅定支持者，但也必須權衡自身安全和國際關係。CNN分析，波蘭考慮攔截俄羅斯飛彈的提議，正反映出該國在維護自身安全與支持盟友間，積極尋求平衡的努力。

然而，CNN也指出，這樣的行動極可能引發嚴重的外交和軍事後果，俄羅斯可能將其視為直接介入衝突的行為，從而升高緊張局勢，甚至引發更大的衝突。因此，波蘭始終強調需要與北約盟國協調一致，以確保任何行動都得到集體支持和保護。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法