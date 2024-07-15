軍武新知》美「夸特馬」飛機測試F100發動機 為極音速目標鋪路

圖為美國航太新創「赫繆斯」（Hermeus）於2021年公開的「夸特馬」極音速飛行載具的全尺寸模型。（赫繆斯公司網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕無論軍用或民用航空範疇，人類總想追求更快的飛行速度，昔有「協和號」（Concorde）超音速商業客機，今有軍用「夸特馬」（Quarterhorse）無人飛行載具朝極音速目標邁進。美國軍工大廠RTX（原雷神）公司日前表示，屬美國航太新創研發的夸特馬飛機，近期換上F-15、F-16同款的F100發動機，目標達成2.5馬赫的階段性門檻，為日後的極音速性能測試鋪路。

「奇美拉」混種發動機 選用F-5、F-16同款引擎測試

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「夸特馬」為美國航太新創公司「赫繆斯」（Hermeus）研發的實驗性極音速無人飛行載具，其終極目標是在夸特馬飛機上、安裝一具名為「奇美拉」（Chimera）的混合式發動機，並在起飛後達到5馬赫的極音速飛行，在飛彈、火箭以外的飛行儎台上創下新紀錄。

「奇美拉」本義為一種古希臘神話中獅、羊、蛇混種的母獸，而赫謬斯公司指出，這款同名發動機結合渦輪扇（turbojet）、衝壓（ramjet）兩種模式，能依速度切換進氣道；低速飛行以渦輪推動，高速段則由衝壓引擎接管，又稱「渦輪基組合循環推進系統」（Turbine-based Combine Cycle Propulsion System, TBCC），而該系統的渦輪扇引擎部分，便先後選用奇異J85、普惠F100發動機進行測試。

「夸特馬」飛行載具目標裝上一具結合渦輪、衝壓引擎的「奇美拉」（Chimera）發動機，達成5馬赫的極音速飛行目標。（赫繆斯公司網站）圖為F100渦輪扇發動機於實驗室內的測試情形，未來將成該儎台混合式發動機「奇美拉」的渦輪推進段組成。（赫繆斯公司網站）

分四階段測試「夸特馬」飛機 目標打破SR-71當年紀錄

赫繆斯公司表示，「夸特馬」極音速無人載具測試可依序分為Mk0至Mk3四階段，逐步驗證該儎台各階段的飛行性能。該計畫首階段驗證機Mk0於今（2024）年1月已完成測試，確認儎台各子系統遙控及地面滑行運作無虞。

Our march towards first flight continues. Quarterhorse Mk 1 just completed engine testing which included runs at max afterburner. Not too much to see due to the daylight sun, but turn on audio to hear the engine roarpic.twitter.com/t8HkJqqQsT — Hermeus （@hermeuscorp） June 25, 2024

而二階段的Mk1驗證機3月亮相後，正以美製F-5戰機同款的J85發動機進行最大推力測試；第三階段的Mk2驗證機改用美軍F-15、F-16戰機同款的F100發動機、目標達超音速的2.5馬赫，並為最終階段的Mk3「完全體」測試機鋪路，目標打破SR-71「黑鳥」（Blackbird）偵察機1976年創下近3.3馬赫的世界紀錄，並創下飛行儎台的「極音速」飛行紀錄。

值得一提的是，這項計畫已在去年11月獲美國國防新創單位（DIU）支持、簽署複數年儎台研發合約，隨著「夸特馬」測試持續進行，未來能否打破SR-71「黑鳥」飛行紀錄及創下首次「極音速」飛行紀錄，值得後續追蹤與關注。

美軍退役的SR-71「黑鳥」偵察機，曾在1976年創下將近2萬6千公尺、近3.3馬赫的最大高度與超音速飛行紀錄，而48年後的「夸特馬」飛行儎台，將正式挑戰這個紀錄。（美國國家航太博物館網站）

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