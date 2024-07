軍武新知》美「夸特馬」飛機測試F100發動機 為極音速目標鋪路

圖為美國航太新創「赫繆斯」(Hermeus)於2021年公開的「夸特馬」極音速飛行載具的全尺寸模型。(赫繆斯公司網站)

〔記者陳治程/綜合報導〕無論軍用或民用航空範疇,人類總想追求更快的飛行速度,昔有「協和號」(Concorde)超音速商業客機,今有軍用「夸特馬」(Quarterhorse)無人飛行載具朝極音速目標邁進。美國軍工大廠RTX(原雷神)公司日前表示,屬美國航太新創研發的夸特馬飛機,近期換上F-15、F-16同款的F100發動機,目標達成2.5馬赫的階段性門檻,為日後的極音速性能測試鋪路。

「夸特馬」為美國航太新創公司「赫繆斯」(Hermeus)研發的實驗性極音速無人飛行載具,其終極目標是在夸特馬飛機上、安裝一具名為「奇美拉」(Chimera)的混合式發動機,並在起飛後達到5馬赫的極音速飛行,在飛彈、火箭以外的飛行儎台上創下新紀錄。

「奇美拉」本義為一種古希臘神話中獅、羊、蛇混種的母獸,而赫謬斯公司指出,這款同名發動機結合渦輪扇(turbojet)、衝壓(ramjet)兩種模式,能依速度切換進氣道;低速飛行以渦輪推動,高速段則由衝壓引擎接管,又稱「渦輪基組合循環推進系統」(Turbine-based Combine Cycle Propulsion System, TBCC),而該系統的渦輪扇引擎部分,便先後選用奇異J85、普惠F100發動機進行測試。

「夸特馬」飛行載具目標裝上一具結合渦輪、衝壓引擎的「奇美拉」(Chimera)發動機,達成5馬赫的極音速飛行目標。(赫繆斯公司網站)圖為F100渦輪扇發動機於實驗室內的測試情形,未來將成該儎台混合式發動機「奇美拉」的渦輪推進段組成。(赫繆斯公司網站)

赫繆斯公司表示,「夸特馬」極音速無人載具測試可依序分為Mk0至Mk3四階段,逐步驗證該儎台各階段的飛行性能。該計畫首階段驗證機Mk0於今(2024)年1月已完成測試,確認儎台各子系統遙控及地面滑行運作無虞。

Our march towards first flight continues. Quarterhorse Mk 1 just completed engine testing which included runs at max afterburner. Not too much to see due to the daylight sun, but turn on audio to hear the engine roarpic.twitter.com/t8HkJqqQsT