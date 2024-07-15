海鯤號潛艦出塢在即 郭璽研判：最快11月底可發射魚雷

前海軍顧問郭璽表示，潛艦海鯤號因故延後1.5個月出塢。（資料照）

〔記者洪定宏／高雄報導〕國造潛艦海鯤號預計今天將從台船小塢移往91號碼頭，前海軍顧問郭璽在直播強調，海鯤號原本計畫今年6月1日出塢，但因最後一道工序裝置鉛酸電池要求的安全係數最高，直到3週至4週之前才安裝，加上遇到大雨而延誤期程；他另研判，今年11月底、12月進行發射魚雷操演，若沒有問題，就結束海測。

郭璽在直播時坦言，海鯤號潛艦去年為了配合9月28日舉辦下水典禮提早封殼，導致許多工序搞亂，要在狹窄的潛艦內部空間拉管線，花費很多時間，這也是延誤出塢期程的主因。

郭璽表示，完成電池安裝後，海鯤號就有自身動力，7月12日就打開艙門逐漸注水進小塢，讓海鯤號漂浮，今天才能出塢，測試螺旋槳及動力系統。

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郭璽強調，海鯤號出塢移到碼頭，就要裝置魚雷，完成岸測後就出港海測，先浮航測試轉彎、後退等靈活度，以及動力與武器系統，取得參數再返航調校，然後進行潛航。

郭璽指出，潛艦的風險在於下潛及上浮到海面過程，必須十分謹慎，再執行戰術評估，大約今年11月底、12月進行發射魚雷操演，若沒有問題，就結束海測，再持續訓練一段時間，再成軍服役。

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