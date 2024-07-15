俄軍急了？ 英媒指烏軍俘虜被俄軍逼當「肉盾」

英國媒體報導稱，俄羅斯傷兵近期被當成「肉盾」，掩護俄軍部隊與烏軍交戰，甚至連烏軍戰俘也被納入其中。圖為在烏克蘭境內活動的俄國官兵（美聯社檔案照）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭迄今已超過2年4個月，英國媒體《電訊報》（The Telegraph）14日採訪烏軍官兵說法指，俄軍在進攻時安排「肉盾」作為掩護，其不乏俄國囚犯、傷兵甚至是烏軍戰俘，若其退卻，可能被俄軍督戰隊官兵擊斃，這是否與俄軍在烏東戰況陷入膠著、減員遽增有關，值得觀察。

俄羅斯自今年5月起，向烏東哈爾科夫州發動大規模攻勢，但現今尚未獲得重大突破，英國《電訊報》14日報導引述烏軍說法指，烏軍所俘虜的俄軍中，不乏受戰傷的俄羅斯官兵，且只獲得極有限的醫療照顧，甚至有重返戰場的俄軍傷兵，須拄著拐杖才能行動。

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報導亦稱，俄軍為分散烏軍的防衛戰力並攻佔烏國領土，因此安排由囚犯、傷兵組成的「肉盾」掩護，但有烏克蘭官兵向《電訊報》稱，被俄軍虜獲的烏克蘭戰俘，也是俄軍「肉盾」一員，這種對待戰俘的方式非但不被接受，也被世界公約所禁止，且若「肉盾」退卻，可能就會被俄軍督戰隊官兵擊斃。

俄軍在烏克蘭戰況陷入膠著，體現於近期戰損數字之上，英國國防部本月12日統計，俄軍光是在今年5月、6月，就以令外界驚訝的速度減員7萬人，且尚未見趨緩跡象。英國國防部指，俄軍持續在烏東頓內次克州推進，試圖以大規模兵力擊潰烏軍防守兵力，每天承受上千名官兵死傷的趨勢，可能在未來2個月持續下去。

不過，考量交戰國及友盟可能誇大敵軍傷亡數字，加上尚無公正第三方可證實數據真偽，俄羅斯及烏克蘭迄今確切戰損依舊成謎。

英國國防部12日稱，俄軍近期傷亡人數增加，光今年5月、6月就損失7萬人。（取自英國國防部X）

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