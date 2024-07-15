3噸滑翔炸彈襲擊烏克蘭 俄軍首度公布震撼畫面

一枚飛行中的俄羅斯FAB-3000滑翔炸彈。（擷取自俄國防部影片）

〔編譯陳成良／綜合報導〕《烏克蘭真理報》14日報導，俄羅斯國防部近日發布一段影片，顯示一架蘇-34（Su-34）戰轟機投下一枚重達3噸的FAB-3000滑翔炸彈（FAB-3000 glide bomb），這一事件引起國際社會的廣泛關注。

影片中，俄羅斯聲稱這枚FAB-3000滑翔炸彈，是投向烏克蘭武裝部隊的陣地。該影片展示炸彈從飛機上滑出，並飛向目標的過程，畫面極具震撼力。這一舉動表明俄羅斯在烏克蘭衝突中的軍事行動進一步升級。

影片中的俄羅斯飛行員表示，這枚重達3噸的炸彈，能夠摧毀任何目標。FAB-3000滑翔炸彈是一種高精度導引武器，用於摧毀敵方的堅固防禦設施和重要戰略目標。其巨大的爆炸威力，足以造成大規模的破壞和人員傷亡，成為俄羅斯軍隊的一項強力武器。

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滑翔炸彈是一種高精度導引武器，結合傳統炸彈的巨大破壞力，以及現代導航技術的精準度，能從遠距離高空投放並滑行至目標，適用於打擊堅固防禦設施和重要戰略目標。這類炸彈在蘇聯時代就已開始研發，蘇聯軍方在當時就意識到，提高炸彈精度和遠距離打擊能力的重要性，為現代俄羅斯軍隊的滑翔炸彈技術奠定基礎。

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