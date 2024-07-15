寓教於樂的台南二空新村園區開箱！ 退役F-5E戰鬥機成亮點

台南市政府修復仁德區原「二空眷村」打造為二空眷村園區，區內設置一架退役F-5E戰機。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市政府修復仁德區原「二空眷村」，改建為具有推廣眷村歷史與文化功能的「二空新村園區」，並即將開幕及辦理試營運。台南市長黃偉哲今（15）日特別前往為園區開箱，了解歷史緣由並參觀展區各項重要亮點文物。

二空起源於日本殖民時期空軍的補給總庫，國民政府1950年開始建置「二空眷區」，供當時機場倉庫人員及眷屬居住，隨著人口逐漸增加，「二空眷村」因此誕生。後來因政府眷村遷建政策，二空原住戶陸續搬離，僅保仁路與二空路交會處的部分眷舍被保留下來，台南市府於2022年著手進行修復工程，建造為「二空新村園區」，肩負推廣眷村歷史與文化之責任。

台南市政府修復仁德區原「二空眷村」打造為「二空新村園區」。（台南市政府提供）

黃偉哲表示，透過二空眷村改建將留存在的居民心中回憶具象化，成為一個可以讓居民及市民朋友來參觀的場所。過去眷村很多生活點滴一直保存在回憶中，隨著人、事、物、時間而變化凋零，期盼二空眷村改建的文物館，能讓這些過去的回憶具像化，藉著這些文物能將共同記憶留存下來，永留居民及後代子孫的心中。

台南市文化局指出，南側的仁德二空防空碉堡，是日治時期至戰後防空軍事設施的重要見證，具歷史文化價值，於2016年登錄為台南市歷史建築；園區內另設置一架退役戰鬥機F-5E，自1970年代起，F-5E系列戰機即肩負台海空域的安全重任，我國空軍曾擁有規模居世界之冠的F-5E系列戰機群，對我國而言是首次組裝高性能空優戰機，也是航空工業劃時代的產物，其光輝亦見證了中華民國空軍光榮的歷史時刻，頗具時代意義。

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台南市政府修復仁德區原「二空眷村」打造為「二空新村園區」。（台南市政府提供）

二空新村園區將於今年7月20日開幕，首展將分為「來自二空的呼喚」、「二空記事」、「共譜二空新篇」等3大主題，透過建物、展品、聲響帶領觀者回到屬於那個年代的時空。另外，7月20至28日辦理開幕系列活動，舉辦市集擺攤、旗袍體驗、紀錄片放映、水餃DIY、走讀導覽、座談會及音樂表演等活動，邀民眾走進二空感受眷村的美好時光，共同譜寫新篇章。

台南市長黃偉哲今天特別為二空新村園區開箱，了解歷史緣由並參觀展區各項重要亮點文物。 （台南市政府提供）

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