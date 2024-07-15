千里奇襲！ 烏軍「河狸」黑色無人機突擊俄羅斯腹地

烏克蘭戰略打擊無人機「河狸」（Beaver），在俄羅斯阿斯特拉罕地區被發現。（取自Telagram）

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍事新聞網站《Defence Blog》報導，多架烏克蘭戰略打擊無人機「河狸」（Beaver）7月9日清晨出現在俄羅斯阿斯特拉罕（Astrakhan）地區上空，針對當地軍事訓練場和機場展開攻擊。阿斯特拉罕位於俄羅斯南部，是阿斯特拉罕州的首府，距離烏克蘭邊界約1000公里，坐落於伏爾加河三角洲，是俄羅斯重要的交通和經濟中心之一。

烏克蘭國防新聞網站《Militaniy》率先報導了這一起事件。根據初步資訊顯示，這些無人機以軍事設施為目標，一架無人機疑因技術故障在一處田野降落，被當地居民拍攝到畫面。

影片顯示，該無人機塗有黑色消光漆，這種塗裝策略與先前執行夜間行動的俄羅斯軍隊「見證者-136」（Shahed-136）神風無人機相同。然而，專家對烏克蘭軍方選擇在白天使用這種適合夜間作戰的無人機表示不解，黑色塗裝雖有利於夜間行動，但在日間反而會增加被偵獲與擊落的風險。

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無人機塗黑的做法旨在減少夜間行動時的可見度。俄羅斯軍隊最初採用這種技術提高無人機匿蹤性能，烏克蘭軍隊採用類似手法，顯示他們正努力提升夜間無人機行動的成效。

報導指出，這次事件凸顯了無人機技術在現代戰爭中的重要性，烏克蘭無人機能夠深入俄羅斯腹地進行襲擊，顯示其具備遠距離打擊能力，這可能對衝突局勢產生重大影響。

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