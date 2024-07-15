韓「島山安昌浩級」次批二號潛艦安龍 自製零件較首批多20％

南韓首款自製的「島山安昌浩級」（又名張保皋III級）柴電潛艦，繼去年3月的次批首艦後，次批2號艦也在日前正式安放龍骨。該批艦除噸位微增外，艦載的垂直發射井也增為10井，且零件自製率也較首批提升約2成，強化未來軍售出口的潛力。（取自南韓防衛事業廳網站）



〔記者陳治程／綜合報導〕南韓防衛事業廳上週五（12）日宣布，其首款自製的「島山安昌浩級」（又稱張保皋III級）潛艦的次批2號艦正式安放龍骨（keel laying），這也是南韓海軍在首批同級潛艦服役後，第二艘將搭載鋰電池系統的潛艦；此外，該批次潛艦的零件自製率較首批提升約20%，最大排水量微幅提升至4000噸，艦載垂直發射系統亦將增為10井，強化戰略打擊能力。

防衛事業廳新聞稿指出，本次安放龍骨的島山安昌浩級艦，為繼去（2023）年3月次批首艦後的第二艘；該批同級艦的零件自製率，相較首批艦提升了不少，共計有70項零件由南韓國內廠商生產，其中亦包含包括鋰電池系統相關設備，有望減少裝備外購的依賴，以提升該型潛艦日後的出口潛力。

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另一方面去年安龍的次批首艦預計明年上半年下水啟用；而日前安龍的次批二號艦預計後（2026）年完工、2028年交付海軍服役；至於同批的三號艦則預定今年下半年開工。

南韓海軍的島山安昌浩級潛艦3號艦「申采浩號」（SS-086），於2021年9月下水啟用。（南韓海軍官方Facebook）

南韓海軍現已接收3艘同級潛艦，分別為同名首艦「島山安昌浩號」（SS-083）、次艦「安武號」（SS-085），以及「申采浩號」（SS-086）；而建造中的次批同級艦，除最大排水量微增至4000噸外，更將搭載鋰電池系統，為繼日本「大鯨級」潛艦後，第二款搭載同款電池的柴電潛艦。

《Naval News》報導指出，南韓建造中的「島山安昌浩級」次批艦，除潛航排水量微增至4000噸外，更將搭載鋰電池系統，是繼日本「大鯨級」潛艦後，第二款搭載同款電池的柴電潛艦；此外，該批艦的垂直發射系統數量亦增加為10井，意即該批艦可同時攜載10枚「玄武4-4」（현무-IV-4）潛射彈道飛彈，擁有更強的戰略打擊與嚇阻能力。

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