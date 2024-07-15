獨家》近距離曝光！ 海鯤號停靠91號碼頭 黑色靠泊浮台防碰撞

海鯤號右舷疑有凹凸不平的「瘦馬效應」。（讀者獨家授權自由時報專用）

相關新聞：

海鯤號坐墩5個月出塢短短亮相10分鐘！ 台船低調：泊港測試

〔記者洪定宏／高雄報導〕預計今天下午2點至5點，從高雄港台船小塢移往91號碼頭的潛艦海鯤號，於下午4點12分出塢，大約傍晚5點半停靠91號碼頭，讀者獨家授權自由時報影像，黑色「靠泊浮台」也跟著曝光。

請繼續往下閱讀...

由於媒體及軍事迷多從紅毛港文化園區遠距離拍照，看不清楚海鯤號最新外貌，但有讀者拍到海鯤號停靠碼頭的近距離影像，清晰可見帆罩表面尚稱平整，右舷卻疑有3處「隆起」、多處小「凹陷」，可能也是「瘦馬效應」現象。

海鯤號停靠的91號碼頭，設有黑色「靠泊浮台」避免碰撞受損。（讀者獨家授權自由時報專用）

因為必須先讓海鯤號停靠碼頭，所以外圍的「活動浮台」還沒有架設，平台駁船也尚未停靠，但可以看到海鯤號與碼頭之間的「靠泊浮台」，其作用在避免潛艦碰撞受損。

郭璽今天在直播強調，海鯤號停靠91號碼頭後，將安裝18顆魚雷，然後啟動俥葉，進行動力測試，確定沒問題後，再以自身動力浮航出港進行海測。

不過，軍事迷議論，在出港海測前，海鯤號可能先在高雄港區內浮航「趴趴走」，屆時說不定可以先睹為快。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法