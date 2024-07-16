酷斃了！原來潛艦飛彈這樣裝 一睹美軍裝填UGM-109潛射戰斧飛彈

潛艦的戰斧飛彈是怎麼裝填的呢？美國海軍第七艦隊今（16）日釋出的照片顯示，飛彈是由空中垂直吊放，並由一個類似漏斗型的輔助設施導引進入彈艙。（圖片擷取自第七艦隊臉書）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕潛射飛彈是門檻甚高的軍事科技，厚重的飛彈須克服水壓衝出水面，並完成點火發射，需環環技術順利配合。而潛射飛彈的裝填又是怎麼樣的畫面呢？美軍近期釋出一系列照片顯示，潛射飛彈系統是由一個類似漏斗型的輔助設施，裝在潛艦背上的發射管上，飛彈則由空中垂直吊放進入彈艙。

釋出這批整備畫面的部隊為美國海軍第七艦隊，該部隊今（16）日在其臉書上發表一系列照片顯示，一艘俄亥俄級核潛艦「佛羅里達號」（USS Florida, SSGN-728）停泊在關島基地，由一旁的「弗蘭克·凱布爾號」（AS-40）潛艦補給艦，執行潛射戰斧巡弋飛彈（UGM-109 TLAM）的裝填補給作業。



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關島基地內，美國海軍「弗蘭克·凱布爾號」潛艦補給艦（左）為停靠在一旁的「佛羅里達號」核潛艦（右）進行彈藥補給。（圖片擷取自第七艦隊臉書）

從圖中可見，佛羅里達號核潛艦背上的一具垂直發射系統被打開，海軍官兵們在其上安裝了一個類似漏斗形狀的輔助設施，潛射戰斧飛彈被裝在一個膠囊管中，並由停靠一旁的潛艦補給艦垂直吊掛下來，艦上官兵則協力將戰斧飛彈對準漏斗口，並將飛彈導引入發射管中。

戰斧飛彈的被裝在一個膠囊管中，並由停靠一旁的「弗蘭克·凱布爾號」（AS-40）潛艦補給艦，用吊臂垂直吊掛下來。（圖片擷取自第七艦隊臉書）

海軍官兵們在發射井上安裝了一個類似漏斗形狀的輔助設施，並協力將吊掛的戰斧飛彈對準漏斗口，將其導引入發射管中。（圖片擷取自第七艦隊臉書）

值得注意的是，仔細檢視美軍照片，可發現每個垂直發射井中，都被劃分成7個垂直發射管，這是由於佛羅里達號的艦載武器曾經更動過，該艦原本設計作為潛射彈道飛彈潛艦（SSBN-728），裝載24枚口徑較大的三叉戟彈道飛彈（Trident SLBM）；而後於2003年進行了武器系統改裝，將原本24具發射井捨棄2具，剩餘的22具改裝成戰斧飛彈發射系統，每具可安裝7枚戰斧飛彈。

仔細一看可發現每具垂直發射井中都被劃分成7個垂直發射管，這是由於佛羅里達號的飛彈種類經過後期更動的緣故，將原本的24枚體積較大的三叉戟彈道飛彈，換裝成154枚較細小的戰斧巡弋飛彈。（圖片擷取自第七艦隊臉書/劉宇捷編輯）

俄亥俄級核動力潛艦包括14艘彈道飛彈潛艦（SSBN）和4艘經過改裝的巡弋飛彈潛艦（SSGN）。該艦全長170公尺、寬約13公尺，潛航排水量達18750噸，具備4管533公釐Mk84魚雷發射管，24枚三叉戟ll型彈道飛彈或254枚戰斧巡弋飛彈，是美國海軍有史以來最大的潛艦，其潛航深度可達240公尺甚至更深。

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