日「12式」反艦飛彈外型大變身 似歐洲「暴風影」、美AGM-158飛彈

日本今年度國防白皮書提到，為提升島嶼防衛能力，將加強籌獲「防區外打擊」飛彈系統，而自製的「12式」陸基反艦飛彈即為核心之一；不過，今年防衛白皮書中的12式飛彈，外型與改良前的現役彈體大不相同，近似英、法共研的「暴風影」巡弋飛彈，以及美國的AGM-158聯合空對面遙攻飛彈。（擷自日本2024年國防白皮書）

〔記者陳治程／綜合報導〕日本防衛省上周五發布今（2024）年度國防白皮書，全書以逾550頁篇幅，詳盡敘述國防戰略及產業政策；其中，日方為提升島嶼防衛能力，將加強籌獲「防區外打擊」飛彈系統，而自製的「12式」陸基反艦飛彈即為核心之一；不過，今年防衛白皮書中的12式飛彈，除透露已展開測試、量產外，未來更將有艦射、空射兩版，與美製戰斧飛彈、美日共研的極音速滑翔飛彈共構飛彈網。

日本防衛省國防白皮書提及，為強化島嶼的防區外打擊能力，明（2025）年起將展開改良版陸基「12型」反艦飛彈、美製「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈的部署，比原期程提早一年實施；另一方面，12型飛彈未來也將有艦射、空射版本，與美國合作研發的「聯合滑翔階段攔截器」（GPI），強化拒止能力。

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圖為一架義大利空軍的龍捲風戰機，而機翼下掛載的即是測試中的暴風影巡弋飛彈。（歐洲MBDA網站）圖為一枚剛從MC-130J卸下的AGM-158飛彈。（美軍DVIDS網站）

而日本國防白皮書所刊載的改良型12式反艦飛彈，在彈體中、尾段翼面構型出現大幅改動，現近似英國「暴風影」（Storm Shadow，法國稱SCALP-EG）巡弋飛彈、美AGM-158聯合空對面遙攻飛彈（JASSM），與過往曝光的彈體外型已大不相同。

12式反艦飛彈為舊有88式飛彈改良而來的新型系統，彈體長5公尺、重約700公斤，由日本三菱重工研發製造；官方目前未公布該飛彈的最大射程，但外界推斷此應不小於88式的200公里；而防衛省先前於2020年決議提升12式飛彈的射程，最終目標使該飛彈具備媲美「戰斧」的1500公里，滿足「以陸制海」的戰略打擊能力。

圖為日本12式陸基反艦飛彈。面對周邊區域日漸嚴峻的國防情勢，日本防衛省明年起將同步展開改良型12式、美製戰斧飛彈的系統部署，加快強化防區外的源頭打擊能力。（日本陸上自衛隊官方X帳號）

此外，日本今年初獲美准售的400枚「戰斧」巡弋飛彈中，第4批次（Block IV）、第5批次（Block V）數量各半，並已由駐日美軍展開陸上自衛隊相關接裝訓練，隨著未來新型12式反艦飛彈部署計畫確立，日本本土的防區外打擊能力將可獲能進一步提升。

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