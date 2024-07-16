提供中製行車紀錄器、輪車零件廠商竟系出同源 顧立雄允嚴查核

對於立委質疑輕型戰術輪車零件、裝於將官座車的行車紀錄器，遭同家族公司提供中國製品，國防部長顧立雄強調，查核層面會更審慎，從採購合約規範到驗收都應檢討、精進。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍採購嚴格杜絕中國製產品，但包括輕型戰術輪車零件、裝於將官座車的行車紀錄器，竟都被廠商提供中製品「破防」，立委馬文君日前直指，涉及上述二案的壹達諾與互暢公司負責人實為同家族，雖被國軍多次停權，仍能接到國軍標案。國防部長顧立雄對此強調，國軍查核層面會更審慎，從採購合約規範到驗收都應檢討、精進。

立委徐巧芯、馬文君日前揭露，國軍許多將領座車的行車紀錄器都是中國製，且得標此案的廠商互暢公司並非自行製作行車紀錄器，而是透過向義坤金屬公司轉買方式獲得。國防部通信電子資訊參謀次長盧建中表示，現已下架約800部行車記錄器，內建式行車記錄器則還在清查。

立委徐巧芯、馬文君等指出，國軍採購行車紀錄器，遭廠商提供中國製品。（資料照）

另外，陸軍2022年委由廠商維修輕型戰術輪車，總金額高達2億餘元，卻由登記資本額僅100萬元的壹達諾公司得標，遭基層部隊發現維修包商違法使用中國製零組件之後，國軍因而斷然與壹達諾公司終止合約，以及全面停止向壹達諾公司轉包的民間車行叫修服務。

國軍輕型戰術輪車維修案，被廠商提供中國製零組件，國軍斷然解約。（資料照）

馬文君日前在臉書發文進一步指出，互暢公司得標國軍上千部行車記錄器，竟是透過互暢公司負責人母親掛名的義坤金屬公司從中國進口，且互暢公司負責人胞妹掛名公司，則是壹達諾公司。她質疑，三家公司輪流承接國防部標案，但是各種違規、詐騙、延遲、品質不佳，合計被國防部停權超過60次，卻還是能一而再、再而三接到國防部標案。

馬文君質疑，國防部的查核形同虛設，因為行車記錄器的標書規定不得轉包，但是沒有製造工廠的互暢公司也能得標；早先得標國軍車輛維修的壹達諾公司，登記地址就在互暢公司樓上，負責人還是兄妹關係，國防部卻對顯而易見的「人頭」視而不見。

請繼續往下閱讀...

馬文君日前也在立法院外交及國防委員會質詢此事，國防部長顧立雄答覆表示，國軍的驗收程序要加強策進，結合政風、法律單位一起驗收。面對廠商可疑資訊，國軍在查核方面就要審慎處理，並釐清合乎資格標與否，相關採購合約規範、驗收程序等，都還有很多檢討與精進空間，國防部法律司要承擔這樣的責任。

立委馬文君指廠商接連提供國軍中國製品有關連性，國防部長顧立雄允諾強化採購、驗收等程序。（取自馬文君臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法