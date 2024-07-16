強化不對稱戰力！澳洲斥資31億元購百架戰術無人機

澳洲皇家空軍2023年3月間以澳洲本土物種「幽靈蝙蝠」（Ghost Bat）正式為MQ-28A無人機命名。（擷取自波音官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲國防軍正積極投入資源，強化其在現代戰場上的不對稱作戰能力。根據美國軍事網站《Breaking Defense》7月15日報導，澳洲將斥資1.4億澳元（約合新台幣31億元），添購超過100架戰術無人機，包括德國製造的「向量」（Vector）以及澳洲本土研發的「渡鴉X」（CorvoX）兩款機種，預計將於2025年交付，快速提升澳洲陸軍的無人作戰能力。

澳洲國防工業部長康洛伊（Pat Conroy）在記者會上強調，這項投資案是澳洲政府加速推動軍隊現代化、提升國防能力的具體行動。他指出，除了新型戰術無人機，澳洲政府也積極投資其他先進武器系統，如「幽靈蝙蝠」（Ghost Bat）無人作戰飛機、「忠誠僚機」（Loyal Wingman）協同作戰飛機，以及「幽靈鯊魚」（Ghost Shark）超大型自主水下載具等，展現澳洲政府致力於打造現代化、多功能國防武力的決心。

德國量子系統公司（Quantum-Systems）研發製造的「向量」無人機，是一款以電力驅動的中程無人機，最大飛行距離可達35公里。它搭載了先進的人工智慧控制光電感測器，能將清晰的戰場影像即時傳輸回指揮中心，提供部隊重要的情資支援。

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德國量子系統公司研發製造的「向量」」（Vector）無人機。 （取自Quantum-Systems專頁）

澳洲賽帕克系統公司（Sypaq Systems）研發的「渡鴉X」無人機，是一款設計精巧的垂直起降（VTOL）無人機。其最大的特色在於輕巧的可打包式機身設計，以及強大的環境適應力。它採用雙引擎設計，並配備先進的自主飛行系統和網狀網路技術，能夠克服惡劣天候的挑戰，並將從光電和紅外線感測器收集到的目標數據，精準無誤地傳回後方。

值得一提的是，「渡鴉X」與目前烏克蘭軍隊廣泛使用的可打包式紙板戰術無人機系出同門，其優異的性能早已在戰場上獲得驗證。

康洛伊強調，這兩款新型無人機將在2025年交付部隊，距離專案獲得批准僅僅過了一年時間，充分展現了澳洲國防部與軍工業之間緊密合作關係，以及快速提升國防實力的決心。

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