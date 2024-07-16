重視國防建軍 總統賴清德2個月視導國軍近十場 平均一週一場

總統賴清德自5月20日上任至今也近2個月，僅在初上任的這段期間，他已勤跑近10個單位、行程，可見對於國防政策的重視。圖為賴清德視導陸戰66旅，這是他上任後，首次以總統身分參訪。（資料照）

〔記者劉宇捷／台北報導〕總統賴清德自5月20日上任至今已近2個月，在國防事務上，賴清德總統高度重視國防建軍政策，近2個月來勤跑軍事視導行程，包括慰勉陸戰66旅、空軍第五聯隊、花防部混砲營、海軍海鋒四中隊、陸官校慶、三軍畢業典禮、成功嶺新訓、空軍第三聯隊、海軍131艦隊等，平均一週一部隊行程。

賴清德政府在國防事務上，延續「軍備國造」（國機、艦、車國造）、「兵役制度改革」、「興安專案」（營舍翻新）、「對外裝備採購」等，著手整頓國軍在裝備上及制度上的更新；同時也以行動，慰勉、了解部隊狀況及推動國防相關事務，光是上任的近兩個月來，就已累積了近10場的部隊相關活動，可說跑得非常的勤。

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賴清德上任後，首度以總統身分出席的第一個行程，為5月23日的慰勉海軍陸戰隊66旅，接著次週又走訪花蓮空軍第五聯隊、花防部混砲營及海軍海鋒四中隊等，瞭解各部隊執行戰備任務的狀況，其中海鋒部隊更是雄風反艦飛彈的重要火力部隊；之後又陸續參加陸軍官校百年校慶、三軍八校聯合畢業典禮，後續亦率團赴台中成功嶺視察新制一年役新兵的受訓狀況，以及近期走訪的空軍第三聯隊與131艦隊，並登上「國艦國造」成果之一的沱江級巡邏艦。

賴清德於上週視導基隆港新建的西營區時，登上「國艦國造」成果之一的沱江級巡邏艦「旭江軍艦」。（資料照）

此外，各地的「興安專案」亦持續進行中，提升營舍建築環境與生活品質也是國防政策的一環，包括成功嶺房舍、基隆港西營區興建等。賴清德於視察成功嶺新訓時也表示，他很高興看到現在國軍所住的房舍、訓練裝備及生活設施等，都比他當年在成功嶺當兵的時候進步許多。蔡英文前總統任內開始進行許多改革措施，未來新政府也會接續努力，讓大家有更好的生活空間及設備，以接受更好的訓練。



臺灣雖然小，但我們位處第一島鏈的關鍵位置，有著極重要的戰略地位，強化國防和不對稱戰力是重要的課題。賴清德在日前的公開談話中強調，軍事實力的強弱，不是用單純數學的加減法來計算，人數與武器裝備的多寡固然重要，但也不能完全代表一個國家的軍事能力；而不對稱作戰的思維是「避其鋒、擊其弱」，利用臺灣周邊的海峽和地理環境，建構多層次的防禦縱深，才能再向外延伸打擊範圍。

上（6）月底，賴清德率團赴台中成功嶺視察新制一年役新兵的受訓狀況，兵役制度改革也是賴政府延續的重要國防政策之一。（資料照）

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