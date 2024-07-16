高雄後備、陸戰新訓旅教召啟動 漢光40期間將驗證海上阻絕

國軍漢光40號演習即將展開，各作戰區已陸續展開後備教召；而海軍在台南、高雄兩市，將於漢光期間於兩市外海實施敵阻絕操演，驗證國土防衛能量。圖為海軍陸戰隊今年1月底春節加強戰備期間，操演快速布雷艇施放水雷。（本報資料照，記者塗建榮攝）

〔記者陳治程／台北報導〕國軍年度「漢光40號」演習將於下周啟動，除常備部隊外，全台各縣市後備部隊上周六（13日）起已陸續實施教育召集、驗證後備動員能量，而高雄的後備旅、陸戰新訓旅兩單位亦名列其中。軍方人士指出，後者本次屬5至7天舊制召訓，會在漢光演習前解召。

此外，海軍艦指部本（7）月初發布的操演通報揭示，該地區在本次漢光演習期間，將著眼於近海的敵阻絕任務驗證。

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高雄市後備旅、陸戰新訓旅召訓 前者將投入漢光演習

高雄市現有兩支後備部隊進行教育召集，分別為高雄市後備旅、陸戰隊新訓步兵旅，而後備指揮部指揮官劉中將、海軍教準部指揮官許中將，日前也親赴召訓現地視察並向召員致意。後備部劉指揮官表示，本次高雄市後備旅教召是配合年度漢光40號演習實施，他要求單位全力配合作戰區指導、完成各項演訓任務驗證，以達強化後備戰力的目標。

海軍教準部許指揮官則指出，面對中共文攻武嚇，他期勉幹部協助召員熟稔各項專業技能、培養認知戰力以維國家安全；而有軍方人士透露，本次小港、鳳山的陸戰新訓旅召訓，屬於5至7天的舊制教召。若自上週六召集首日推算，該部隊將於本周五（19日）解召，意即不會參與今年的漢光40號演習。

國防部後指部指揮官劉中將日前視導高雄市後備旅教召，他表示，本次教召是配合漢光40號演習實施，要求單位全力配合作戰區指導完成各項演訓驗證，以強化後備戰力。（取自青年日報）海軍教準部許指揮官日前視導陸戰新訓旅教召時表示，他期勉幹部協助召員熟稔各項技能、培養認知戰力以維國家安全。（取自青年日報）

海軍漢光演習台南、高雄外海操演 敵阻絕任務是重點

此外，航港局本月初的航船布告揭示，海軍艦隊指揮部將自下周一（20日）至周六（25日）期間，於台南喜樹海灘、海軍左營基地以西海域，實施年度專案訓練，雖為實兵、不實彈演訓，且無空域管制，但通報中仍要求周邊船隻迴避操演海域、以策航行安全。

國防安全研究院戰略研究所所長蘇紫雲分析，海軍該演訓區除鄰近海軍左營基地、高雄港外，位於高雄永安區的天然氣接收站也在劃定範圍周邊，就防衛操演而言具有一定的戰略意義；另有知情人士指出，海軍本次南、高外海的操演，將在漢光期間實施敵阻絕作戰驗證，並於漢光演習尾聲進行。

海軍艦隊指揮部本月20日25日間，將於台南喜樹海灘、海軍左營基地以西海域進行專案操演；有知情人士指出，海軍本次漢光期間操演，將在台南、高雄外海實施敵阻絕作戰驗證，並於漢光演習尾聲進行。（取自航港局航船布告）



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