尹錫悅：韓美軍事同盟已升級為「核武基礎」關係

南韓總統尹錫悅16日表示，韓美同盟已提升為真正以核武為基礎的同盟關係。（路透資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅16日表示，韓美同盟已提升為真正以核武為基礎的同盟關係，以應對北韓核威脅，「我們將更加有效地應對來自北韓的任何核威脅」。

據《韓聯社》報導，尹錫悅16日在首爾龍山總統府主持國務會議時，提及他上週訪美期間與美國總統拜登（Joe Biden）發表的《韓美朝鮮半島核威懾作戰指南》，並發表上述言論。

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尹錫悅說，無論是戰時還是平時，美國都將特別部署核資產執行朝鮮半島任務。目前，兩國已建立能夠敏銳、有效地應對北韓任何形式核威脅的機制。

尹錫悅還介紹了他在訪美期間參加北大西洋公約組織（NATO）峰會，與12國領袖及北約秘書長舉行一系列雙邊會談所取得的多項成果。尹錫悅表示，對於德國加入聯合國司令部會員國的決定，已向德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表示祝賀和歡迎。

尹錫悅還與北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）商定建立情報共享系統，取得在烏克蘭戰場上所應用的北韓武器情報。南韓已與北約簽署了適航證書（Airworthiness Certificate）互認協議，藉此推動雙方在航太領域的軍工合作。

尹錫悅表示，與荷蘭首相史庫夫（Dick Schoof）商定，落實兩國領袖去年達成的「韓荷半導體同盟」；並與捷克、瑞典、芬蘭、波蘭、挪威、加拿大及盧森堡領導人，針對韓企參與核電及高鐵等基礎建設項目、加強國防力量項目展開討論。

尹錫悅補充，南韓將與美國、日本等主要國家在俄羅斯與北韓合作和地區安全問題上，展開緊密合作。

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