今年漢光「無劇本」卻發現部隊演練 國防部：考試前要讀書

國防部漢光40號實兵演習即將登場，自由時報《軍武頻道》圖表呈現今年演訓重點。（圖片擷取自Google Map·本報資料照、澎防部提供；記者涂鉅旻製圖）

〔記者吳哲宇／台北報導〕今年漢光演習強調「無劇本」預演演習，但部分民眾有拍到部隊事前準備作為，質疑依然是照劇本走。國防部發言人孫立方少將今天表示，無劇本是不會有「劇透」，不會告訴官兵下個演練科目的動作及時間。但考試範圍就是這樣，學生勢必要針對考試範圍所有可能涉及的科目及基礎知識做準備，必須要針對可能的狀況處置，要做基本的前置練習。不可能考試前都不讀書，現在就是為考試在準備。

國防部今日召開「深偽（Deepfake）技術簡介及國防應用樣態及國軍預防熱傷害應處作為」例行記者會。媒體詢問，今年漢光強調無劇本，但有部分演習項目已見諸媒體，無劇本定義為何？孫立方說，國軍任何操演都有想定，包含敵人的可能行動，結合訓練目標設計各種不同狀況誘導部隊演練，換句話說，在本次漢光中不會有「劇透」，不會告訴官兵下個演練科目的動作及時間。

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孫立方接著表示，以考試為例，考試的範圍就是這樣，作為學生勢必要針對考試範圍所有可能涉及的科目及基礎知識做準備，必須要針對可能的狀況處置，要做基本的前置練習。上了考場、下達狀況後，才能實際處置。

孫立方指出，國軍的實兵對抗操演並沒有取消，漢光演習作為國軍唯一全國性聯合作戰階層演練，主要是驗證整體防衛作戰計畫，所以今年才特別強調實兵、實時、實地最大化發展。

今年漢光演習強調「無劇本」預演演習，但部分民眾有拍到部隊事前準備作為，質疑依然是照劇本走。國防部發言人孫立方少將今天表示，無劇本是不會有「劇透」，不會告訴官兵下個演練科目的動作及時間。（記者陳逸寬攝）

媒體追問，今年不會進行漢光預演，但媒體都有刊載，事實狀況為何？孫立方回應，現在部隊的演練就是在進行前置任務訓練，要先做準備。以考試為例，不可能考試前都不讀書，現在就是為考試在讀書；現在陸續公布的演練科目，都是涉及到民用設施及場地，例如涉及捷運運作、桃機或松機等，因為可能影響民生運作，就要概略公布演練時間。有些科目雖無實彈，但可能會對漁民產生影響，這些區域時間也都會公布。

對於海鯤號進度，海軍參謀長邱俊榮中將表示，海鯤號昨天已順利出塢，接續還是實施泊港測試，主要是針對艦上裝備系統的整合測試，達成出海條件後才會海測，目前都在節點管制上。

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