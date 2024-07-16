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烏克蘭測試「子彈」噴射無人機 瞄準攔截敵方空中目標

2024/07/16 14:27

烏克蘭測試「子彈」噴射無人機（Bullet）。（擷取自影片）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭軍聞網站《Militarnyi》14日報導，烏克蘭開發商近日展示了一款名為「子彈」（Bullet）的噴射無人機飛行測試，該無人機專門設計用於攔截敵方空中目標。

據悉，「子彈」無人機系統主要用於對抗敵方偵察和攻擊用無人機以及直升機。測試影片顯示，這款實驗性固定翼無人機從混凝土跑道起飛，執行飛行機動後順利著陸。根據遙測數據，無人機在飛行期間達到約130公里/小時的速度。雖然這個速度不足以攔截空中目標，但考慮到使用了噴射引擎，實際最高速度可能會高出許多倍。

值得注意的是，該無人機使用了類似FPV（第一人稱視角）無人機的攝影機。據報導，整套系統售價580萬烏克蘭格里夫納（約新台幣460萬元），包括一個地面控制站和5架無人機。

報導中提到，烏克蘭軍方正積極開發各類攔截無人機。今年4月，烏克蘭開發商曾推出一款能打擊100公里以上作戰深度目標的自殺式無人機模型。該無人機最大特點是多任務能力，可用於獵殺敵方無人機。配備電動機的無人機可達到180公里/小時的速度，足以攔截俄羅斯的鷹-10（Orlan-10）、扎拉（Zala）和槍騎兵（Lancet）等無人機。

儘管全功能防空無人機仍在測試階段，但烏克蘭工程師已經改裝普通FPV四軸無人機來執行這些任務。經過偵測和攔截戰術的實戰磨練，烏克蘭軍隊開始大規模成功使用這些無人機，並於今年初夏在戰場上和後方取得了初步成果。

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