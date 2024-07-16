漢光40號演習誰當攻擊軍？ 6軍團指揮官李天龍：各級指揮官都是

國防部今年度漢光40號實兵演習，將不會有攻擊軍（紅軍）。圖為往年漢光演習期間紅軍侵入桃園機場情形。（資料照，軍聞社提供）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕國防部下周進行「漢光40號」實兵演習，往年由海軍陸戰隊、陸軍航特部官兵扮演攻擊軍的場面，今年將不復見。為此，第三作戰區指揮官丶陸軍6軍團指揮官李天龍中將日前視導部隊時說，「各級指揮官就是最好的攻擊軍」，藉由完善指揮管制、通情指管與連續想定結合敵情等，誘導部隊應處各種狀況。

陸軍航特部及海軍陸戰隊官兵於往年漢光演習期間，經常扮演攻擊軍（紅軍），在反空機降操演或反登陸操演時與防衛軍實際攻防。不過，參謀總長梅家樹上將日前表示，由於陸戰隊、特戰官兵都有守勢作戰特定任務，因此今年要求這些部隊「原兵歸原位」，到戰術位置熟悉環境及指管關係。

另外，根據國防部想定，本月22日實施至26日的漢光40號實兵演習，不像往年有「腳本」，而是在5天4夜的實兵演習期間，隨機下達況令，讓官兵即時應變，這將考驗各級指揮體系如何「練兵」。

請繼續往下閱讀...

《青年日報》今日報導，李天龍日前視導台北部隊時表示，在演習期間，「各級指揮官就是最好的攻擊軍」，各單位應嚴密情報掌握，完善指揮管制與通情指管等作為，並以「連續想定」結合敵情威脅及輔助狀況誘導部隊應處，使各部隊相互配合支援，發揮聯合作戰效能，建構堅實戰力。

李天龍也說，他期勉透過縝密與敵情結合的作戰計畫，使官兵貼近實戰場景訓練，提升整體作戰能量。

雖然今年度漢光實兵演習無腳本，但部分部隊正進行前置訓練，國防部發言人孫立方今日說，以考試為例，不可能考試前都不讀書，國軍現在陸續公布的演練科目，皆是涉及捷運、機場等民用設施與場地，考量可能影響民生運作，就要概略公布演練時間；另外，有些演訓科目雖無實彈，但可能會對漁民產生影響，因此，這些演訓區域與時間也都會公布。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法