美軍司令鬆口 韓核潛艦引進或獲美方支持

美國俄亥俄級戰略核潛艦「肯塔基號」（SSBN-737）去年7月8日停靠南韓釜山作戰基地，這是時隔42年首次有美國戰略核潛艦停靠在南韓港口，南韓總統尹錫悅帶著妻子金建希登艦。（取自美國海軍專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓《東亞日報》15日報導，美國新任印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）上將，11日在夏威夷希卡姆空軍基地會見南韓媒體時表示，若戰略分析顯示引進核動力潛艦對韓國安全有益，美國將會考慮支持。

報導指出，此前，美國一直明確反對南韓引進核動力潛艦，但帕帕羅的發言被視為美國立場有所鬆動的跡象。

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帕帕羅指出，北韓持續提升核武水準是國際社會共同擔憂的議題。從軍事角度來看，韓美兩國應尋求最有效、最有效的防禦方式來整合戰鬥力。他暗示，如果分析顯示南韓引進核動力潛艦是最有效的防禦手段，美國將會考慮支持。

帕帕羅的發言與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）上個月在新加坡香格里拉對話的表態形成對比。 當時，奧斯汀被問及是否支持南韓建造核動力潛艦時，明確表示美國目前難以接受。

報導引述分析人士看法指出，帕帕羅的發言反映了朝鮮半島局勢的變化。北韓與俄羅斯最近簽署了一項新條約，允許俄羅斯在朝鮮半島發生緊急情況時進行軍事介入，加劇了地區緊張局勢。南韓政府正在密切關注美國是否對南韓擁有核動力潛艦的必要性有所認可。南韓政府高層人士表示，美國已展現出這樣的認識，值得肯定。

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