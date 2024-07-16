自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

一台只要3.5萬美元！ 烏新創公司研製「奧德賽」無人車抗俄

2024/07/16 16:58

烏克蘭新創公司UkrPrototyp近期開發一款名為「奧德賽（Odyssey）」的遙控無人車，未來可望加入對抗俄軍行列。（美聯社）
〔記者涂鉅旻／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯鏖戰2年4個月，雙方於烏東僵持不下，為強化抗俄底氣，烏國研製各型無人載具投入前線。美國媒體報導，烏國公司UkrPrototyp正量產一款採用履帶的「奧德賽」遙控無人車，單價僅3.5萬美元（約新台幣114萬元），不僅能進行救援、運輸任務，亦有搭載遙控重機槍抗擊敵軍的發展空間。

對於以小搏大的烏克蘭而言，在仰賴各國軍事援助之繼，須尋求維持抗敵底氣的方法，因此，各式烏國自製無人載具陸續在戰場上發揮作用。美軍媒體《星條旗報》15日引述《美聯社》報導，烏克蘭的軍工新創公司常隱身於鄉間，或者廢棄工廠、地下室等地，其中，烏克蘭新創公司UkrPrototyp近期開發一款名為「奧德賽（Odyssey）」的遙控無人車，未來可望加入對抗俄軍行列。

「奧德賽」無人車的最大優點在於便宜且生產快速，據報導，這輛車的單價約3.5萬美元，僅外國進口同級產品的10分之1，且只需要花4天的時間，就可以在簡陋的棚廠內組裝完畢。

「奧德賽」無人車外觀看似一輛沒有砲塔的履帶戰車，根據UkrPrototyp發布資訊，其原型車的重量約1750磅（約794公斤），只要充一次電，就可以跑18.5英里（約29.77公里）。該型車可望投入救援、補給用途，但也有改裝掃雷裝置及掛載遙控重機槍的空間，進而投入實戰用途。

UkrPrototyp公司負責人丹尼森科（Andrii Denysenko）表示，烏克蘭正與一個沒有任何資源限制的大國作戰，因此，烏國人深知不能耗費太多人的性命。另外，UkrPrototyp公司也致力於機械外骨骼、運輸車輛等領域。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中