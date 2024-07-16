一台只要3.5萬美元！ 烏新創公司研製「奧德賽」無人車抗俄

烏克蘭新創公司UkrPrototyp近期開發一款名為「奧德賽（Odyssey）」的遙控無人車，未來可望加入對抗俄軍行列。（美聯社）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯鏖戰2年4個月，雙方於烏東僵持不下，為強化抗俄底氣，烏國研製各型無人載具投入前線。美國媒體報導，烏國公司UkrPrototyp正量產一款採用履帶的「奧德賽」遙控無人車，單價僅3.5萬美元（約新台幣114萬元），不僅能進行救援、運輸任務，亦有搭載遙控重機槍抗擊敵軍的發展空間。

對於以小搏大的烏克蘭而言，在仰賴各國軍事援助之繼，須尋求維持抗敵底氣的方法，因此，各式烏國自製無人載具陸續在戰場上發揮作用。美軍媒體《星條旗報》15日引述《美聯社》報導，烏克蘭的軍工新創公司常隱身於鄉間，或者廢棄工廠、地下室等地，其中，烏克蘭新創公司UkrPrototyp近期開發一款名為「奧德賽（Odyssey）」的遙控無人車，未來可望加入對抗俄軍行列。

「奧德賽」無人車的最大優點在於便宜且生產快速，據報導，這輛車的單價約3.5萬美元，僅外國進口同級產品的10分之1，且只需要花4天的時間，就可以在簡陋的棚廠內組裝完畢。

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「奧德賽」無人車外觀看似一輛沒有砲塔的履帶戰車，根據UkrPrototyp發布資訊，其原型車的重量約1750磅（約794公斤），只要充一次電，就可以跑18.5英里（約29.77公里）。該型車可望投入救援、補給用途，但也有改裝掃雷裝置及掛載遙控重機槍的空間，進而投入實戰用途。

UkrPrototyp公司負責人丹尼森科（Andrii Denysenko）表示，烏克蘭正與一個沒有任何資源限制的大國作戰，因此，烏國人深知不能耗費太多人的性命。另外，UkrPrototyp公司也致力於機械外骨骼、運輸車輛等領域。

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