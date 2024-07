為投放核子彈成立的509大隊 經典轟炸機B-29、 B-2罕見同框飛行

美國空軍在13、14日舉行的懷特曼基地開放中,特別安排象徵核武打擊大隊的B-29及B-2同框飛行,這是兩款具有歷史意義的美國核武轟炸機。(圖片取自懷特曼基地臉書)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕美軍二戰末期經典轟炸機代表為B-29「超級空中堡壘」轟炸機,而近代黑科技轟炸機的代表則非B-2莫屬,然而現今部屬B-2轟炸機的第509轟炸機聯隊,在歷史上更執行了改變人類的知名任務,也就是在日本投下兩顆原子彈。如今,美國空軍在基地開放中,特別安排代表核武打擊大隊的B-29及B-2同框飛行,這是兩款具有象徵性歷史意義的美國核武轟炸機。

美國空軍懷特曼空軍基地(Whiteman AFB)在13、14日舉行名為「Wings Over Whiteman」的開放航空展。並特意安排二戰時期的B-29「超級空中堡壘」(Super fortress)轟炸機,與現役的B-2「幽靈」(Spirit)戰略轟炸機進行同框的飛行表演。儘管B-29轟炸機早已被公開列入展演名單,但與B-2的同框飛行仍讓全場出乎意料,給參與民眾一個大大的彩蛋!

B-29 & B-2 flying in formation during Wings Over Whiteman! pic.twitter.com/0KNe3lxpdo