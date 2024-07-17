為投放核子彈成立的509大隊 經典轟炸機B-29、 B-2罕見同框飛行

美國空軍在13、14日舉行的懷特曼基地開放中，特別安排象徵核武打擊大隊的B-29及B-2同框飛行，這是兩款具有歷史意義的美國核武轟炸機。（圖片取自懷特曼基地臉書）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕美軍二戰末期經典轟炸機代表為B-29「超級空中堡壘」轟炸機，而近代黑科技轟炸機的代表則非B-2莫屬，然而現今部屬B-2轟炸機的第509轟炸機聯隊，在歷史上更執行了改變人類的知名任務，也就是在日本投下兩顆原子彈。如今，美國空軍在基地開放中，特別安排代表核武打擊大隊的B-29及B-2同框飛行，這是兩款具有象徵性歷史意義的美國核武轟炸機。

美國空軍懷特曼空軍基地（Whiteman AFB）在13、14日舉行名為「Wings Over Whiteman」的開放航空展。並特意安排二戰時期的B-29「超級空中堡壘」（Super fortress）轟炸機，與現役的B-2「幽靈」（Spirit）戰略轟炸機進行同框的飛行表演。儘管B-29轟炸機早已被公開列入展演名單，但與B-2的同框飛行仍讓全場出乎意料，給參與民眾一個大大的彩蛋！

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B-29 & B-2 flying in formation during Wings Over Whiteman! pic.twitter.com/0KNe3lxpdo — Matthew Smith （@MatthewKCWX） July 13, 2024

據軍聞網站《The WARZONE》報導，這是兩架具有歷史意義的美國核武轟炸機一起飛越密蘇裡州上空，它們的首次飛行相隔近半個世紀，也是這兩種傳奇性的飛機首次一起飛行。然而，兩架飛機都已有一定的年紀，美軍第509轟炸機聯隊表示，會安排這次首見的編隊飛行，主要是因為難得有機會這兩架飛機，同時都還保存在可飛行的狀態。

此次出席動態展演的B-29是全球極少數還能動的機體，該機序號為44-69972，綽號Doc。雖然該機並非當初投擲原子彈的B-29，但仍是同時代的產物。（圖片取自懷特曼基地臉書）

B-2隱形核武戰略轟炸機可說是一架劃時代的設計，也是最為核子打擊力量的重要一環。負責操作的第509轟炸機聯隊於1993年接收了他們首架B-2轟炸機。（圖片取自懷特曼基地臉書）

值得一提的是，現在在懷特曼空軍基地操作B-2的空軍第509轟炸機聯隊（509 BW），其前身為美國陸軍第509混合大隊（509 CG），該大隊是1944年12月，為了執行核子武器作戰部屬而成立，也就是為了隔年1945年8月在廣島及長崎投放原子彈而設，該大隊當時部屬了約15架的B-29轟炸機，並駐防在馬里亞納群島的天寧島機場。

第509混合大隊是為了投放原子彈而成立，而真正投放廣島原子彈的B-29是這架82號機，綽號Enola Gay，圖片攝於駐防的天寧島機場。（圖片取自美國二戰博物館）

第509混合大隊象徵核武打擊部隊的始祖，直至1947年，混和海空軍航空兵力的美國空軍成立，第509混合大隊也演變為第509轟炸機聯隊。1993年，該聯隊接收第一架劃時代設計的B-2隱形核武戰略轟炸機，時至今日，第509轟炸機聯隊仍為唯一操作B-2轟炸機的單位；美軍此次出動兩架可說是同單位的飛機併行，也代表了美軍前後世代的戰略核打擊力量。

兩架原子彈任務機同框，圖中前方的77號機，綽號Bockscar，是投放長崎原子彈的任務機；而後方的82號機，綽號Enola Gay，則為投放廣島原子彈的任務機。（圖片取自美國二戰博物館）

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