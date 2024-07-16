中共山東號航艦滯留菲律賓海 與「美利堅號」兩棲突擊艦對壘

日本防衛省統合幕僚監部掌握，中共山東號航艦持續在菲律賓海活動，且持續起降艦載機。（取自日本防衛省統合幕僚監部網站）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕中共「山東號」航空母艦7月9日前往西太平洋進行演訓，迄今已超過一周，根據日本、美國最新公開資訊顯示，山東號航艦編隊還在台灣東南側的菲律賓海一帶滯留，並持續起降艦載機；值得留意的是，美軍「美利堅號」兩棲突擊艦同樣在菲律賓海活動，未來動向值得關注。

我國將於7月22日（下周一）起實施5天4夜的「漢光40號」實兵演習，但在此之前，日本防衛省偵獲，中共航艦「山東號」編隊7月9日起，突然現身台灣東側的菲律賓海。對此，我國國防部長顧立雄日前表示，山東號日前通過比巴士海峽更南邊的巴林塘海峽，國防部都有充份掌握動態。

根據日本防衛省統合幕僚監部今日發布的最新訊息顯示，中共「山東號」航艦與5艘作戰艦、1艘補給艦15日晚間8點左右，持續在日本宮古島南方430公里處海域活動，且自9日至15日共7天內，日方一共掌握該艦有240次艦載機、140次艦載直升機的起降紀錄。

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日本防衛省統合幕僚監部掌握，中共山東號航艦已在菲律賓海活動一周，15日位於編號7之處。（取自日本防衛省統合幕僚監部網站）

從日本防衛省統計山東號航艦編隊9日至15日的動態可見，該編隊皆於宮古島的南方或東南方390公里至540公里不等處活動，而這塊海域皆屬於西太平洋、菲律賓海的範圍。

值得留意的是，頻密追蹤美軍艦艇動態的「美國海軍學會新聞網（USNI NEWS）」15日發布最新資訊，美國海軍「美利堅號」兩棲突擊艦待命支隊（ARG），近期同樣在菲律賓海活動，唯其與中共山東號航艦編隊的實際距離不明。

頻密追蹤美軍艦艇動態的「美國海軍學會新聞網（USNI NEWS）」15日發布最新資訊，美國海軍「美利堅號」兩棲突擊艦待命支隊（ARG），近期同樣在菲律賓海活動。（取自USNI NEWS網站）

「美利堅號」兩棲突擊艦排水量達44000噸以上，平時可搭載6架F-35B戰機及25架各式直升機，若將F-35B戰機的數量最大化，至多可搭載20架，可以視為「小航艦」看待；排水量超過6萬噸的中國「山東號」航艦，則可搭載24架「殲-15」戰機、12架直升機。

美軍「美利堅號」兩棲突擊艦。（取自美國海軍網站）

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