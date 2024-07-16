自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

中共山東號航艦滯留菲律賓海 與「美利堅號」兩棲突擊艦對壘

2024/07/16 18:33

日本防衛省統合幕僚監部掌握，中共山東號航艦持續在菲律賓海活動，且持續起降艦載機。（取自日本防衛省統合幕僚監部網站）
〔記者涂鉅旻／綜合報導〕中共「山東號」航空母艦7月9日前往西太平洋進行演訓，迄今已超過一周，根據日本、美國最新公開資訊顯示，山東號航艦編隊還在台灣東南側的菲律賓海一帶滯留，並持續起降艦載機；值得留意的是，美軍「美利堅號」兩棲突擊艦同樣在菲律賓海活動，未來動向值得關注。

我國將於7月22日（下周一）起實施5天4夜的「漢光40號」實兵演習，但在此之前，日本防衛省偵獲，中共航艦「山東號」編隊7月9日起，突然現身台灣東側的菲律賓海。對此，我國國防部長顧立雄日前表示，山東號日前通過比巴士海峽更南邊的巴林塘海峽，國防部都有充份掌握動態。

根據日本防衛省統合幕僚監部今日發布的最新訊息顯示，中共「山東號」航艦與5艘作戰艦、1艘補給艦15日晚間8點左右，持續在日本宮古島南方430公里處海域活動，且自9日至15日共7天內，日方一共掌握該艦有240次艦載機、140次艦載直升機的起降紀錄。

日本防衛省統合幕僚監部掌握，中共山東號航艦已在菲律賓海活動一周，15日位於編號7之處。（取自日本防衛省統合幕僚監部網站）
從日本防衛省統計山東號航艦編隊9日至15日的動態可見，該編隊皆於宮古島的南方或東南方390公里至540公里不等處活動，而這塊海域皆屬於西太平洋、菲律賓海的範圍。

值得留意的是，頻密追蹤美軍艦艇動態的「美國海軍學會新聞網（USNI NEWS）」15日發布最新資訊，美國海軍「美利堅號」兩棲突擊艦待命支隊（ARG），近期同樣在菲律賓海活動，唯其與中共山東號航艦編隊的實際距離不明。

頻密追蹤美軍艦艇動態的「美國海軍學會新聞網（USNI NEWS）」15日發布最新資訊，美國海軍「美利堅號」兩棲突擊艦待命支隊（ARG），近期同樣在菲律賓海活動。（取自USNI NEWS網站）
「美利堅號」兩棲突擊艦排水量達44000噸以上，平時可搭載6架F-35B戰機及25架各式直升機，若將F-35B戰機的數量最大化，至多可搭載20架，可以視為「小航艦」看待；排水量超過6萬噸的中國「山東號」航艦，則可搭載24架「殲-15」戰機、12架直升機。
美軍「美利堅號」兩棲突擊艦。（取自美國海軍網站）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中