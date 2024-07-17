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26共機艦擾台 距鵝鑾鼻48浬
國防部表示，直至今日上午6時的24小時內，偵獲共機20架次，其中13架次共機逾越台灣海峽中線及進入北部及西南空域，另有共艦6艘次，持續在台海周邊活動。（國防部提供）
〔記者吳哲宇／台北報導〕本日為中共三中全會第三天，雖擾台機艦數有所減少，但依然以武力對台持續恫嚇。國防部今日公布中共解放軍動態表示，直至今日上午6時的24小時內，偵獲共機20架次，其中13架次共機逾越台灣海峽中線及進入北部及西南空域，另有共艦6艘次，持續在台海周邊活動。
國防部今發布台海周邊海空域動態，自昨日上午6時至今日上午6時止，一共偵獲20架次中共軍機，以及6艘次中共軍艦，持續在台海周邊活動，其中13架次共機逾越海峽中線，進入北部、中部、西南及東部空域，距離鵝鑾鼻約48浬。
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國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。