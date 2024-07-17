軍武圖輯》壓制老共山東號航艦氣焰 美F-35B密集起降兩棲登陸艦

「美利堅號」兩棲登陸艦（USS America, LHA-6）近日於菲律賓海海域，進行F-35B戰機的垂直起降與飛行任務，並釋出系列「超近距離」照片!（圖片擷取自第七艦隊臉書）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕正當在夏威夷舉行的RIMPAC正如火如荼展開時，美國海軍太平洋艦隊仍於西太平洋照常執行例行演訓；其中，第七艦隊所屬的「美利堅號」兩棲登陸艦（USS America, LHA-6）近日於菲律賓海海域，進行F-35B戰機的垂直起降與飛行任務，並釋出系列「超近距離」照片，而無獨有偶的是，中共山東號航艦近期也在該海域滯留，並被偵獲有大量艦載機起降活動。

根據美國海軍第七艦隊釋出的照片顯示，有「小航艦」之稱的美利堅號兩棲登陸艦，近日於菲律賓海執行艦載機飛行任務，該艦目前部署了美軍最新銳的F-35B型垂直起降匿蹤戰機，從任務照片可見，由於海面水氣夠重，甚至在光線下可以看到彩虹！此外，從畫面的光線可推斷飛行訓練不分晝夜、可能也不只一場。

請繼續往下閱讀...

有「小航艦」之稱的美利堅號兩棲登陸艦，部署了美軍最新銳的F-35B型垂直起降匿蹤戰機，從畫面的光線可推斷飛行訓練不分晝夜、可能也不只一場。（圖片擷取自第七艦隊臉書）

由於海面水氣夠重，甚至在光線下可以看到彩虹！（圖片擷取自第七艦隊臉書）

美軍指出，這些F-35B戰機隸屬海軍陸戰隊第121戰鬥機攻擊中隊（VMFA-121），它們隨著美利堅號兩棲登陸艦被前進部署在菲律賓海，美軍亦補充說明，這是一項例行性任務。而根據美國海軍學會新聞網公布的美軍艦隊動態也證實了這項任務行動，動態顯示以美利堅號兩棲登陸艦為首的兩棲突擊艦待命支隊（America ARG），目前被部署在菲律賓海。

美軍指出，這些F-35B戰機隸屬海軍陸戰隊第121戰鬥機攻擊中隊（VMFA-121），它們隨著美利堅號兩棲登陸艦被前進部署在菲律賓海。（圖片擷取自第七艦隊臉書）

由於兩棲登陸艦的甲板長度不及正規航空母艦，且不具降落用的攔截索，因此艦上均部署可垂直起降的戰機、直升機。而從畫面中，也可以一窺垂直起落艦的作業程序，一般來說垂直起飛時，F-35B會打開機背的風扇進氣蓋，並將引擎噴口轉向下，當指揮官兵會比出「讚」字手勢，表示許可起飛，為了安全起見，戰機離地後會向左平移離艦，而不是直接向前飛走。

當許可起飛時，甲板指揮官兵會比出「讚」字手勢，而後飛機升空。（圖片擷取自第七艦隊臉書）

一般來說垂直起飛時，F-35B會打開機背的風扇進氣蓋，並將引擎噴口轉向下；戰機離地後會向左平移離艦，而不是直接向前飛走。（圖片擷取自第七艦隊臉書）

落艦時也是，F-35B一樣會打開背蓋、轉推力向下，但並非像正規航艦那樣對準甲板降落，而是會飛到艦身旁旋停，接者緩慢向右平移進入甲板上方，才會再收油門觸地。畫面中可以看到，戰機為了能在空中靜止不動，必須向下施很大的推力，使得海面被吹起巨大的白色水花！而一艘美利堅級「小航艦」能運作約5-20架的F-35B戰機。

降落時，戰機會先飛到艦身旁旋停，巨大的推力使海面被吹起強烈水花，在光線照耀下，甚至可以看到彩虹！（圖片擷取自第七艦隊臉書）

F-35B戰機從艦身旁海面，緩慢向右平移進入甲板上方，接著才會再收油門觸地。（圖片擷取自第七艦隊臉書）

此外，近期值得關注的是，中共山東號航艦（CV-17）一週前出海開始執行「海空聯訓」，並被偵獲近日滯留於台灣東南的菲律賓海域。日本防衛省統合幕僚監部昨（16）日公布的的資訊指出，中共「山東號」航艦與5艘作戰艦、1艘補給艦15日晚間8點左右，持續在日本宮古島南方430公里處海域活動，且自9日至15日共7天內，一共掌握有240次艦載機、140次艦載直升機的起降紀錄。

然而，從現有的圖面及情報數據，難以判別中共山東號航艦編隊與美利堅號兩棲打擊支隊的實際距離，僅能推估，若山東號再向東行駛很可能就會進到美軍編隊的巡弋行動範圍。

美國海軍學會新聞網公布的美軍艦隊動態，顯示美利堅號兩棲突擊艦待命支隊（America ARG），目前被部署在菲律賓海。而無獨有偶的是，中共山東號航艦近期也在該海域滯留。（圖片擷取美國海軍學會新聞）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法