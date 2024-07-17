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國防部宣布今年度錄取3軍法官 新科「女力」充實軍法體系

2024/07/17 11:24

出身南投的洪佳妙上校（時任中尉），在2004年成為國軍首位女性軍法官，而過去20年來也陸續有女性考取軍法官的紀錄，加上近年國防部法務人才需求擴大，凸顯本次錄取3位新科女軍法官之意義。（本報資料照）

〔記者陳治程／台北報導〕國防部昨（16）日宣布新一批甄選合格的3位軍法官，這3位軍法官清一色皆為女性，也是今（2024）年1月首批軍法官授證任職後，再有新人投入軍事司法體系。我國軍事司法體系在2013年因洪仲丘事件一度暫停運作，2019年修法後重啟考選，6年來累計已錄取十餘位新科軍法官，以維軍法業務續行。

我國曾在2013年發生洪仲丘事件，引發輿論要求《軍事審判法》修法，將承平時期的軍人犯罪交由一般司法機關審判，而考試院的軍法官考試也在同年停辦，致軍法審判制度凍結；在軍法體系暫停運作後，國防部法務人員需求開始出現缺口，因而在2019年修訂《軍事審判法》，規定律師、司法事務官、檢查事務官或高考法制類科考試及格，且經國防專業訓練合格者，得依法任用為軍法官。

國防部公告揭示，這3位新科軍法官清一色皆為女性，也是繼今年首位新任女軍法官張上尉、獲國防部副部長徐衍璞上將授證任職後，再有一批女軍法官投入軍事司法體系。我國自2004年的洪佳妙中尉成為國軍首位女性軍法官後，歷年來陸續有女軍官獲任軍法官的紀錄；而近年在2019年修法擴大軍法官任用資格後，6年來累計已錄取十餘位新科軍法官，以維軍法業務續行。

圖為今年1月獲國防部副部長徐衍璞親頒考試合格證的新任軍法官張上尉。（圖取自青年日報）

另一方面，國防部為補充法務人員，去（2023）年亦舉辦兩場國防法務官考試，首批錄取24人；年底起理第2次國防法務官考試筆試，今年3月再辦理第2試口試，共有38位錄取、取成績前15名任用，錄取率29.23%。

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