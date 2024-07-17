137旅後備軍人首參野戰射擊 有望於漢光40驗證常、後防衛

陸軍自去年12月首辦野戰訓場射擊以來，至今已有多支守備部隊參與野戰射擊，訓練對象也從志願役，進一步擴大到一年期義務役，和後備軍人，強化野戰訓練整體成效。圖為花防部上（6）月於光復鄉馬太鞍野戰靶場，實施野戰射擊訓練。（本報資料照，記者花孟璟攝）

〔記者陳治程／台北報導〕國軍年度漢光40號演習實施在即，而近期備受討論的台南喜樹海灘，昨（16）日由陸軍步兵137旅的後備召員展開野戰射擊，本次射擊除是該旅今年第3度在此射擊訓練，也是國軍去（2023）年底開辦野戰射擊以來，首有後備軍人在該類場地進行射擊訓練。由於該單位為新制14天教召部隊，因此有望在今年漢光演習期間，與主戰部隊實施常、後聯合防衛驗證。

根據後備部公開資訊，台南市現有3支部隊進行教育召集，而陸軍步兵137旅即為前述教召部隊之一。該部隊於上周六（13日）展開召訓後，昨日前往台南喜樹海灘實施「快速反應射擊」、透過幹部引導依序完成臥、跪、立姿射擊，彈匣更換以及故障排除；並讓召員熟悉作戰責任區現地的設施、場景，以強化後備軍人實戰化訓練的效能。

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陸軍步兵137旅昨（16）日率領後備教召部隊前往台南喜樹海灘進行野戰訓場射擊，強化後備軍人實戰化訓練效能，而此次也是後備軍人首度在野戰訓場實施射擊訓練。由於該部隊為新制14天教召部隊，因此有望在漢光40號期間，與主戰部隊驗證聯合防衛。（取自青年日報）

陸軍最初於去年12月選定六軍團的步兵249旅，在桃園觀音海水浴場進行手槍、步槍射擊訓練，創觀光區實彈射擊的先例，此後，各軍團基層部隊也相繼投入野戰訓場射擊；而本次實施的步兵137旅，已是今年第三度在喜樹海灘野戰射擊，不過後備軍人前進野戰訓場「打靶」，則是今年首次。

由於鄰近台南機場、陸軍航特部歸仁營區，且南、北各通海軍左營基地及安平港，喜樹海灘已是國軍認證的共軍登陸潛在地；國防院戰略所所長蘇紫雲也認為此處因關鍵設施密集而有戰略價值，因此，本次14天教召的步兵137旅部隊，有望在漢光40號演習期間，與同作戰區內的主戰部隊，進行常、後聯合防衛的驗證，也驗證後備教育召集的整體成效。

由於台南喜樹海灘鄰近國軍營區、基地等關鍵基礎設施，深具戰略價值，因此14天教召的步兵137旅，有望在今年漢光演習期間，與主戰部隊進行聯合防衛驗證。（圖取自Google Map，記者涂鉅旻製圖）

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