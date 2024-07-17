美軍強化台海及亞太防線 F-35、F-15EX聯手出擊

駐日美軍7月15日宣布，將在山口縣岩國市美軍岩國基地部署艦載型匿蹤戰機F-35C。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕在中國軍事力量快速擴張的陰影下，美國正積極強化其在西太平洋的空中優勢。英國《每日電訊報》15日報導，美國國防部宣布一項耗資逾100億美元（約新台幣3259億元）的龐大計畫，預計在未來數年內向日本部署 84 架新型戰鬥機，扭轉了近年來美軍在該地區兵力削減的趨勢。此舉旨在強化美軍在西太平洋的空中優勢，為可能爆發的台海衝突做準備，讓美國飛行員能在戰爭初期有效回應中國空軍的挑戰。

據報導，這項現代化計畫的核心目標是鞏固美日同盟關係，增強區域嚇阻力量，並維護印太地區的和平與穩定。美國將在日本部署兩款王牌戰機：48 架 F-35 匿蹤戰機將進駐三澤空軍基地，取代現有的 F-16 戰機；36 架 F-15EX先進鷹式（Advanced Eagle） 戰機則會部署於沖繩的嘉手納空軍基地，接替已經退役的 F-15C 機隊。

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F-35 戰機以其先進的匿蹤性能和強大的電子戰能力著稱，將肩負起「壓制/摧毀敵方防空系統」（SEAD/DEAD）的重任。此任務過去被美軍稱為「野鼬鼠」（Wild Weasel），在多次軍事行動中扮演關鍵角色，為美軍和盟軍取得勝利立下汗馬功勞。F-35 內建的先進感測器能夠精準定位敵方雷達，無需額外掛載設備，大幅提升作戰效能，而新型 AGM-88 反輻射飛彈更可裝入其內部武器艙，確保匿蹤性能不受影響。

另一方面，F-15EX 戰機是美軍最新銳的空中戰力，能夠執行空戰、反艦和對地攻擊等多重任務。尤為引人注目的是，F-15EX 是美軍現役機種中首款可搭載極音速飛彈的機種，這款射程遠、難以攔截的精確打擊武器，無疑是現代戰爭中的決勝關鍵。

然而，報導引述軍事專家看法指出，儘管這 84 架新型戰機性能卓越，但在廣闊的西太平洋地區，面對數量龐大的潛在目標，這樣的軍力規模仍顯不足。美軍指揮官並不期望單憑這些戰機就能在台海衝突中取得決定性勝利，這些戰機的首要任務是在衝突初期牽制中國軍隊，為來自北美的增援部隊爭取寶貴時間。

F-15EX先進鷹式（Advanced Eagle） 戰機預計將部署於沖繩的嘉手納空軍基地。（圖片擷取自美國空軍）

美國國防部強調，這項空中力量部署計畫不僅僅是軍事力量的展現，更象徵著美國對盟邦的堅定承諾，展現美國捍衛日本安全、維護印太地區自由開放的決心。然而，隨著美國 11 月總統大選逼近，這項計畫的未來走向蒙上陰影。

報導提到，目前民調領先的共和黨候選人川普曾多次公開讚賞中國國家主席習近平，稱其為「傑出的領導人」，這種態度引發外界擔憂，擔心他若當選，美國的亞太戰略是否會出現變數。

更重要的是，這項大規模的軍事裝備更新計畫需要數年時間才能全面落實。在此期間，國際局勢和地區安全環境充滿變數，如何靈活調整戰略部署，在瞬息萬變的地緣政治環境中維護區域穩定，將是美國及其盟國面臨的重大挑戰。

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