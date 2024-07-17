美國對烏克蘭劃下紅線：ATACMS飛彈勿射入俄境

烏克蘭爭取遠程打擊，五角大廈劃下紅線。圖為「海馬斯」發射ATACMS戰術飛彈的瞬間。（取自美軍DIVDS網站）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭戰爭僵持之際，烏國政府積極向西方爭取遠程攻擊武器，希望能扭轉戰局。然而，美國五角大廈於7月16日明確表態，反對烏克蘭將美援的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）用於攻擊俄羅斯境內目標，擔憂此舉將導致衝突升級，擴大戰爭規模。

《新聞週刊》（Newsweek）報導，美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）少將接受《美國之音》（VOA）烏克蘭語版訪問時強調，美國不希望看到任何意外後果，也不樂見衝突進一步升級。他指出，美國對遠程武器的政策沒有改變。

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賴德是在回答有關烏克蘭可能使用ATACMS飛彈對俄羅斯境內目標進行打擊的問題時，做出上述表示。他強調：「我認為這是我們都需要考慮並認真對待的問題」，「我們對遠程武器的政策沒有改變」。

美國先前已向烏克蘭提供了多批ATACMS飛彈，但僅授權烏軍將其用於攻擊烏克蘭本土和克里米亞半島上的俄軍目標。克里米亞半島於2014年遭俄羅斯併吞，但國際社會普遍不承認其合法性。

ATACMS是一種地對地飛彈，射程約為320公里，專門用於打擊敵方縱深的高價值目標，例如指揮中心、彈藥庫、雷達站等。烏軍過去曾使用ATACMS成功摧毀了俄軍的直升機和先進防空系統，展現其強大戰力。

然而，美國政府對於ATACMS的使用設有限制，擔憂烏克蘭若使用該型飛彈攻擊俄羅斯本土，將激怒莫斯科，導致俄羅斯採取更強硬的報復行動，甚至引發更大規模的戰爭。

值得注意的是，英國新任首相施凱爾（Keir Starmer）日前曾暗示，烏克蘭可以使用英國提供的「暴風影」（Storm Shadow）空射巡弋飛彈攻擊俄羅斯境內的目標。此番言論一出，隨即引發軒然大波，迫使英國國防部出面滅火，強調英國對烏克蘭使用其提供的遠程飛彈攻擊俄羅斯的政策「沒有改變」。

俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）今年5月曾公開警告，西方國家持續軍援烏克蘭，可能導致「嚴重後果」，甚至引發全球性衝突。

報導提到，可以預見的是，關於遠程武器的使用，美烏之間、以及西方國家內部，未來勢必還將持續出現爭論。如何在援助烏克蘭的同時，避免戰爭升級，將是各方的一大挑戰。

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