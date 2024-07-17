RIMPAC模擬攻擊敵潛艦 澳洲空軍P-8A「海神」空投4枚Mk54魚雷

參與環太演習的澳洲空軍第11中隊官兵於演習前為P-8A巡邏機掛上Mk-54魚雷。（圖片取自DVIDS）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕RIMPAC 2024火熱進行中！來自各個國家的海空兵力，已在日前開始分工執行各項相互操演任務。而空中操演當然不可或缺，據RIMPAC官方最新釋出的影片，澳洲空軍的P-8A反潛機模擬截獲敵潛艦，並從空中投放4枚練習用魚雷對其攻擊；而後續RIMPAC將以實彈擊沉40000噸的塔拉瓦號（LHA-1）兩棲登陸艦。

根據今年環太平洋軍演的官方紛絲專頁，今（17）日分享了一則短片，顯示澳洲空軍的P-8A反潛機出動對海巡弋，並針對海上模擬的潛艦靶進行定位、修正航線，最終投放了練習用魚雷，進行攻擊練習，只見魚雷投放後隨即展開減速傘，並緩緩落下，然後輕輕的穿入水面下。影片輔助說明則指出，此次其實一共投放了4枚的練習用魚雷。

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另外，從美軍另外公布的照片中也能看到，澳洲空軍的官兵先在魚雷上進行鋼索安裝，而後用裝彈車輛將魚雷抬至機腹彈艙內固定，與安裝人員相比對也可略知魚雷的大小。美軍消息也補充指出，這次澳洲空軍裝備的魚雷為Mk54型輕型操雷，並由這次參與環太演習的第11中隊負責操作釋放。



RIMPAC 2024期間，澳洲空軍的P-8A反潛機模擬截獲敵潛艦，並從空中投放4枚練習用魚雷對其攻擊。圖為P-8A的戰術協調員（TACCO）參與魚雷投放準備。（圖片取自DVIDS）

Mk54輕型魚雷為美軍2004年起開始服役的彈性武器，可由反潛直升機、海上巡邏機、魚雷發射管等多種載台發射，甚至經改裝成RUM-139可垂直發射的反潛飛彈。而我國亦有採購過此款魚雷，2017年1月美國DSCA允許售台168組升級套件與配套技術支援，總價1.75億美金（約57億新台幣）。

魚雷從機腹投放後，隨即打開減速傘以降低落水衝擊力，接著緩緩落下並輕輕的穿入水面下。（圖片擷取自RIMPAC的影片）

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