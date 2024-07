RIMPAC模擬攻擊敵潛艦 澳洲空軍P-8A「海神」空投4枚Mk54魚雷

參與環太演習的澳洲空軍第11中隊官兵於演習前為P-8A巡邏機掛上Mk-54魚雷。(圖片取自DVIDS)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕RIMPAC 2024火熱進行中!來自各個國家的海空兵力,已在日前開始分工執行各項相互操演任務。而空中操演當然不可或缺,據RIMPAC官方最新釋出的影片,澳洲空軍的P-8A反潛機模擬截獲敵潛艦,並從空中投放4枚練習用魚雷對其攻擊;而後續RIMPAC將以實彈擊沉40000噸的塔拉瓦號(LHA-1)兩棲登陸艦。

根據今年環太平洋軍演的官方紛絲專頁,今(17)日分享了一則短片,顯示澳洲空軍的P-8A反潛機出動對海巡弋,並針對海上模擬的潛艦靶進行定位、修正航線,最終投放了練習用魚雷,進行攻擊練習,只見魚雷投放後隨即展開減速傘,並緩緩落下,然後輕輕的穿入水面下。影片輔助說明則指出,此次其實一共投放了4枚的練習用魚雷。

WEAPON IN THE WATER A @AusAirForce P-8A Poseidon dropped four exercise torpedoes during a maritime patrol serial to simulate destroying a submarine. #RIMPAC2024 #AlliesAndPartners #PartnersIntegratedAndPrepared @DefenceAust @USPacificFleet @USNavy @indopacom pic.twitter.com/xtqyN30raj