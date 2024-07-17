精準、快速、致命！以色列「羅姆」自走砲重新定義戰場火力

以色列展示其最新的「羅姆」（Roem）自走砲，這套先進的系統由埃爾比特系統公司（Elbit Systems）研發，於今年6月完成首次實戰射擊，預計明年正式服役。（取自以色列IDF專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列國防軍（IDF）近日展示了由埃爾比特系統公司（Elbit Systems）研發的新型輪式自走砲「羅姆」（Roem）。告別傳統履帶式底盤，「羅姆」火砲搭載於輪式平台，具備高度自動化射擊和優異的機動性，射速更是現役M109自走砲的兩倍，預計明年正式服役，為以色列陸軍的火力輸出帶來革命性的提升。

根據《Defence Blog》7月13日報導，「羅姆」火砲系統已於今年6月完成首次實彈射擊測試，其性能表現令以色列軍方相當滿意。不同於傳統M109自走砲笨重的履帶，「羅姆」火砲輕盈的輪式底盤賦予其更強的機動性，能快速部署至戰場前線，隨時提供強大的火力支援。

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在展示過程中，以色列軍方官員驕傲地宣稱，「羅姆」火砲是「全球首款具備自動射擊能力的火砲」。這項突破性的技術，使其射速顯著提升，射程也遠超現有火砲系統，更能適應現代戰場瞬息萬變的作戰需求。

「羅姆」火砲的自動化設計，甚至涵蓋了傳統上由士兵執行的砲彈裝填任務，砲彈一枚接一枚自動滑入砲膛，不僅減少了操作人員數量，更大幅提升了戰場作戰效率。據悉，該系統每分鐘可發射8枚155公厘砲彈，火力輸出相當驚人，足以壓制敵方陣地，為己方部隊提供強大的火力掩護。

以色列砲兵司令納坦斯准將（Yair Natans）對「羅姆」火砲讚譽有加，他表示：「這款新型火砲帶來了突破性的作戰能力，顯著提高了射速，並允許快速、獨立地機動。」言談之中，透露著對改變戰場態勢的期待。

負責「羅姆」火砲計畫的弗朗茲少校（Nate Franz）也補充說明，輪式底盤設計讓「羅姆」火砲部署速度更快，機動性更強，更能適應現代戰爭快速多變的特性。此外，與M109自走砲的手動操作方式不同，「羅姆」火砲的自動射擊過程由3名士兵在車艙內操控，只需輕觸按鈕，便能精確控制火砲，操作更加便捷高效。

「羅姆」火砲預計將在明年正式加入第36師第282砲兵旅的行列，逐步取代現役的M109自走砲，成為以色列陸軍新一代的火力支柱，在未來的戰場上發揮重要作用。

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