國防秘辛》摸哨廈門一度「無船可回」昔海軍爆破隊員口述玩命軍涯

圖為2015年在抗戰勝利70周年國防戰力展示，參與全兵力預校的海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊。（本報資料照）

〔記者陳治程／台北報導〕要論國軍部隊中戰力「最全面」的單位，當屬海軍陸戰隊的兩棲偵搜大隊「水中爆破中隊」，這支成立超過一甲子的勁旅，是國軍現今唯一的三棲特種部隊，精銳程度不在話下，而曾是爆破中隊一員的劉礪伯伯，透露他當年不只自願加入、甚至自曝當年滲透廈門執行偵察任務時，一度因為找不到船回來而得「游回金門」，娓娓道出當年在金、廈水域間「玩命」的軍旅生涯。

退輔會《榮光雙週刊》今（17）日刊出榮民劉礪伯伯的口述歷史，紀錄他年輕時在海陸爆破中隊服役的驚險故事。劉伯伯今年94歲，最早於1946年（民國35年）時、年僅16歲便加入國軍；1955至1961年（民國44至50年）間於陸軍成功隊（即海龍蛙兵）服役，同年底轉任海軍水中爆破大隊，直到1989年（民國78年）退伍後留在高雄擔任救生員，現長居高雄榮家。

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談及當年加入海軍水中爆破大隊的歷程，劉伯伯說，加入水中爆破大隊是很有榮譽感的事、待遇也優渥，但訓練艱苦且淘汰率相當高，執行的任務更是艱難；該隊在成立初期便是自成功隊招攬，而他自願參加劉伯伯回憶道，他當時專責海灘偵察，要牢記地形、登陸條件、潮汐慣性等任務資訊，必要時甚至得用炸藥清除登陸障礙，風險極高。

曾是海軍水中爆破大隊一員的榮民劉礪伯伯（左），與劉伯伯身旁的學弟，退伍後皆加入「海中爆破協會」，並自稱「老蛙」。（退輔會提供）

遊走金、廈水域間 一度「無船可搭」亡命敵境

劉礪伯伯回想起在爆破大隊服役時的驚險經驗，他說，某次在對岸完成偵察任務後，因為經驗不足、回程時竟然「找不到船隻」，最後只能硬著頭皮從廈門一帶游回小金門的駐地，差點把命給送掉；還有一次深夜「摸廈門」的回程途中，同行隊員竟「錯拔」小艇的馬達油管，導致小艇無法發動；而在全隊做好死亡的覺悟時，小艇的馬達油管在破曉前最後一刻修好了，他們才得以順利返程。

他驕傲地說，國軍當時在「光復大陸」的目標下，規定少校以下的官兵不得結婚，他當時因為獲得國軍「戰鬥英雄」的榮譽頭銜，不只有五萬塊獎勵，還能特准結婚；但他也坦言，這些功勛的背後，都有著高額的代價。

海陸水中爆破中隊自海軍水中爆破大隊時期，就以水面與滲透先遣作戰為主。圖為海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊2019年於台北港乘坐橡皮艇實施動態操演。（本報資料照，記者劉信德攝）

海軍爆破大隊盛極一時 隨台海情勢幾經整編

海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊水中爆破中隊，前身為1954年（民國43年）成立的海軍水中爆破隊，至今已有70年歷史，成軍初期主要擔負水文偵察，海灘障礙清除、除爆任務，依令執行三棲滲透先遣作戰，以利我軍後續的兩棲登陸任務，至今仍是國軍唯一具備「水面、水下、空降」三棲能力的特種部隊。

隨著國軍推動精實、精進案改革，昔日的海軍水中爆破大隊除改編陸戰隊水中爆破中隊，並轉朝無人機偵察、海上情監偵，佈雷與地空火力導引等任務發展，持續在各項操演中驗證；然近期卻傳出水中爆破中隊可能遭到裁撤的消息，引起外界一陣討論，後國防部澄清「整併非裁撤」，強調前述消息均非事實。

因應國軍精實、精進案改革，今日的陸戰隊水中爆破中隊，已轉朝無人機偵察、海上情監偵，佈雷與地空火力導引等任務發展，持續在各項操演中驗證。圖為海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊臂章。（本報資料照，記者張忠義攝）

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