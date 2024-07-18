陸軍一年義務役男近280人升下士 軍方鼓勵轉服志願役

國軍今年恢復徵集一年義務役，並計畫全年挑選1000人送士官訓。圖為陸軍249旅日前舉辦義務役下士晉任典禮情形。（取自軍聞社、陸軍249旅提供）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍因應防衛實際需求恢復徵集一年期義務役男，今年9127名役男之中的1000人可望晉任下士。陸軍今（18）日表示，義務役士兵鑑測合格取得專長證書後晉任下士，今年迄今已有近280員，為使人才長留久用、強化戰力，國軍也鼓勵義務役士官轉服志願役。

國軍今年恢復徵集一年期義務役男，全年以徵集9127名義務役士兵為目標，為滿足基層士官需求，因此將從中擇優1000人送士官訓，完訓且鑑測合格、取得專長後始可晉任下士，每月實際薪俸將自二等兵的21000餘元增至27000餘元。不過，目前僅實施「校選」制度，也就是從挑選士兵送士官訓，若大學生欲在從軍前，透過預官、預士考試獲得士官資格，則須等到2027年。

陸軍249旅日前透過軍媒《軍聞社》、《青年日報》發布訊息指，該旅日前舉辦義務役下士晉任典禮，249旅邱姓副旅長表示，階級提升即代表責任的加重，期勉晉任的官兵持恆戮力戰訓本務，精進本職學能及領導統御能力，成為稱職的領導幹部，齊心守護國家安全。

請繼續往下閱讀...

陸軍司令部今日回覆本報詢問表示，陸軍自今年首梯（2226梯）一年期義務役分發部隊起，依部隊編制專長需求，經主官考核擇優薦報儲備士官班隊，經鑑測合格取得專長證書後晉任下士，迄今已完訓近280員。

陸軍表示，國軍持續推動精進士官制度，全面優化士官職能，藉由義務役士兵晉升士官，使其於服役期間充實本職學能及領導能力，進而提升責任與榮譽感，並鼓勵轉服志願役，使人才長留久用，強化部隊戰力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法