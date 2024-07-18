漢光40號演習南、高外海將操演布雷 八軍團指揮官先視導整備

圖為國軍今年1月春節加強戰備期間，由海軍快速布雷艇施放萬象二型沈底訓練水雷。（本報資料照，記者塗建榮攝）

〔記者陳治程／台北報導〕國軍今年漢光40號實兵演習下周登場，駐有三軍主戰部隊基地、鄰近紅色沙灘的台南及高雄地區，將是三軍驗證國土防衛作戰想定的戰略要地。據了解，國軍此次漢光演習期間，將於南、高外海實施布雷操演，驗證敵阻絕任務作為。八軍團指揮官呂坤修日前亦前往現地視察整備情形，確保演習作戰驗證順利，發揮聯合防衛戰力。

為確保國土防衛作戰演習順利進行，《青年日報》報導，陸軍八軍團、同時也是第四作戰區指揮官的呂坤修中將，昨（17）日前往作戰區現地視導布雷整備情形。他表示，布雷任務為反制共軍登陸的主要手段，而具導航、定位能力的快速布雷艇，將在封鎖重要航道、港口任務上，扮演遲滯敵軍的關鍵角色；呂坤修強調，操演時須與地區守備部隊充分溝通、協調，才能發揮聯合作戰的效果。

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陸軍八軍團、第4作戰區指揮官呂坤修中將，昨（17）日前往作戰區現地，視導布雷操演前整備情形。（取自青年日報）

有知情人士指出，國軍此次漢光演習將於台南安平港、高雄左營基地間某處外海，實施布雷阻絕操演。據了解，該處緊鄰軍方基地，屬若遭敵軍搶佔，將不利我軍防衛的戰略「破口」，因而選定此地進行阻絕作戰驗證；該人士另指出，總統賴清德也會在漢光期間前往該地視察，了解南部地區灘岸防衛作戰的成效。

交通部航港局航船日前發布的公告揭示，海軍艦隊指揮部將自下周一（20日）至周六（25日）期間，於台南喜樹海灘、海軍左營基地以西海域，實施年度專案訓練，雖為實兵、不實彈演訓，且無空域管制，但通報中仍要求周邊船隻迴避操演海域、以策航行安全。

知情人士指出，海軍本次漢光演習期間，將於將於台南安平港、海軍左營基地某處外海進行布雷操演，該處緊鄰軍方基地，屬敵軍搶佔後、不利我軍防衛的戰略「破口」，故在此地驗證敵阻絕作戰。（取自交通部航港局航船布告）

在台南方面，陸軍步兵137旅前（16）天率教召部隊前往喜樹海灘實施野戰射擊，由於該部隊屬新制14天教召部隊，因此可望在今年漢光演習期間，驗證常、後聯合防衛作戰成效。

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