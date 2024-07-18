漢光40號演習著重「夜間實時作戰」 584旅先練105公厘砲夜射

今年漢光40號演習力求實兵、實地、實時操演，因此往年較不常執行的夜間操演科目，今年新增許多地點進入實兵防衛計畫或擴大辦理。圖為陸軍584旅砲兵營昨（17）日執行105榴砲夜間實彈射擊。（青年日報提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕國軍今年漢光40號演習力求實兵、實地、實時操演，因此往年較少執行的夜間操演科目，今年將新增或擴大辦理，雖然漢光演習本島不實彈射擊，但各部隊仍安排於演習前後辦理。根據公開資訊，陸軍584旅砲兵營昨（17）日即執行夜間實彈射擊，操作105公厘榴彈砲模擬針對灘岸、敵要地及舟波，進行精準火力打擊。

國軍年度「漢光40號」演習將於下週22日至26日登場，今年除了採實際兵員、實際作戰地點、實際移防距離部署外，更強調實際時間作戰。也就是說，往年較少見的夜間動員作戰科目，今年將著重檢視夜間戰鬥執行狀況，軍方也已擬定部分要地作為實兵防護演練對象；至於夜間實彈射擊科目，考量部隊移動作戰及民眾安全，今年本島不規劃實彈視擊項目，各項射擊驗證將於演習前後擇日辦理。

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今年漢光除了採實際兵員、實際作戰地點、實際移防距離部署外，更強調實際時間作戰，也就是將更著重檢視夜間戰鬥執行狀況。圖為去年漢光39號演習，台北車站夜間防衛作戰演練。（軍聞社提供）

而國軍諸多部隊本週已開始執行夜間射擊訓練，例如陸軍裝甲584旅昨（17）日進行夜間榴砲射擊，根據《青年日報》報導指出，584旅砲兵營昨日於陸軍砲兵部隊測考中心北岸陣地實施105公厘榴砲實彈射擊，全程依作戰想定，誘導官兵進行「重要目標防護」與海面「舟波射擊」等階段，並以「平均彈著點檢驗射擊」驗證落彈精準度。

584旅砲兵營依作戰想定，誘導官兵進行「重要目標防護」與海面「舟波射擊」等階段，並以「平均彈著點檢驗射擊」驗證落彈精準度。夜間射擊必須克服視線不佳問題，也要運用燈號、通信話機的方式傳遞信號，使作戰全程保持靜肅秘密。（青年日報提供）

據報導，昨天日落終昏時，挺進班已完成陣地佔領、射擊指揮所等設施架設，而後105砲班就位，瞄準手與標竿手密切配合，以燈號引導完成標竿設置，並將火砲確實指向目標區；射擊時，為確保射擊全程靜肅秘密，連指揮官以有線電話機對各砲班進行射向賦予，下達口令「放」！隨著砲長手中藥包落下，發射手迅速拉下火繩，在夜幕的映襯下，砲彈在夜空畫出一道火光。

針對夜間驗證狀況，執行此次夜間射擊的砲2連副排長周上士表示，夜間必須克服視線不佳問題，也要運用燈號、通信話機的方式傳遞信號，使作戰全程保持靜肅秘密。另外，擔任瞄準手的副砲長邱中士指出，夜間瞄準最大的考驗在於，夜晚所使用的標竿燈，在瞄準鏡內僅有2個小光點，要比平時更專注，才能確實標定方向，確保砲彈落於有效範圍內。

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