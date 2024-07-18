戰場局勢轉變？烏軍摧毀俄火砲速度翻倍 關鍵武器曝光

烏軍轟爆世界上口徑最大的俄軍2S4「鬱金香」（Tyulpan）自走迫擊砲車。（翻攝自YouTube影片）

〔編譯陳成良／綜合報導〕《富比士》（Forbes）7月17日報導，烏克蘭戰場上的火砲作戰可能正在發生變化，有跡象顯示，烏軍大幅提高摧毀俄羅斯火砲系統的速度。如果這些跡象準確，可能標誌著烏俄戰爭的轉捩點，也可能意味著傳統火砲面臨新武器的威脅。

據報導，火砲是俄羅斯作戰方式的核心。有人將俄羅斯地面部隊描述為「一支擁有大量戰車的砲兵軍隊」。根據英國智庫皇家國防安全聯合軍種研究所（RUSI）2023年的報告，俄羅斯在遠距離和近距離戰鬥中，主要依賴火砲作為致命武器。

據估計，俄軍造成的傷亡中約80％來自火砲火力。烏克蘭在火砲數量和彈藥量上都處於劣勢。今年4月，北約歐洲盟軍最高統帥卡沃里（Christopher Cavoli）上將告訴美國眾議院軍事委員會，俄軍每發射5發砲彈，烏軍才能發射1發。

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然而，如果烏克蘭能夠輕易定位並摧毀俄羅斯火砲系統，情況可能會發生戲劇性變化，失去主要武器後，俄羅斯將失去「獠牙」。有跡象表明，這種情況可能已經開始發生。

根據RUSI今年2月的報告，俄羅斯在戰場上部署了近5000門火砲，其中約1000門是履帶式自走砲，其餘為舊式牽引砲。損失的火砲已從儲備庫中補充，主要是蘇聯時期的設備。

幾位開源情報分析師一直在評估俄羅斯儲存站的剩餘設備數量。網名為「HighMarsed」的分析師表示，俄軍最近開始從儲存庫中移除1950年代的M-46 130公厘火砲，可能是因為得到了伊朗或北韓提供的彈藥。另一個可能性是，長程火砲數量不足，需要調用這些老火砲彌補不足。他估計，戰前儲備中可能還有40％仍存放在儲存庫中。

烏克蘭國防部發布的每日俄軍裝備損失統計顯示，近幾個月來俄軍火砲損失數字大幅上升，2024年5月的1160門已是一年前的兩倍。6月的總數為1460門，7月前15天已達769門，顯示本月數字可能更高。

分析人士認為，烏克蘭可能已經獲得新的遠程打擊能力。除了「海馬斯」（HIMARS）火箭系統外，烏軍還部署了「烏克蘭長釘」（Ukrolancet）無人機，這是一種固定翼的自殺式無人機，射程可達39至58公里以上，使大部分俄羅斯砲兵都暴露在打擊範圍內。

報導稱，如果烏克蘭能夠大量生產這類武器，可能會在發現並定位俄羅斯火砲後立即將其摧毀。如果俄軍損失速度持續上升，俄方可能最快在今年底，就難以維持前線的火砲力量。雖然失去大量火砲將嚴重限制俄羅斯的進攻和防禦能力，但關鍵問題是，當前俄軍火砲的損失速度有多快，以及烏克蘭能否堅持夠長的時間，讓消耗戰發揮效果。

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