9個月打770枚飛彈 美「艾森豪」航艦打擊群中東秀驚人火力

美國海軍日前宣布「艾森豪號」航艦打擊群返抵母港諾福克海軍基地，結束長達9個月的戰備部署。海軍統計，這支打擊群在9個月間累計發射770枚飛彈，有效遏制胡塞武裝攻擊，更被美軍稱為「史無前例」的戰備部署。（美軍艾森豪號航艦指揮官希爾上校個人X帳號）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國海軍於美東時間15日宣布，去（2023）年底因葉門爆發胡塞組織（Houthi, 又譯「青年運動」）叛亂而出動的「艾森豪號」航艦打擊群，日前返回維吉尼亞州的諾福克海軍基地（Naval Station Norfolk, Va.），結束長達9個月的戰備部署。這支率有艦載航空聯隊、巡洋艦及多艘驅逐艦的龐大部隊，在過去9個月間發射多達770枚飛彈，更被稱為二戰後「最具火力規模」的戰備任務。

艾森豪號航艦打擊群於去年10月中旬出航，去年11月與佛州和華盛頓州的機隊、艦隊會合後，便前往波斯灣海域，展開長達9個月的戰備部署；而下轄9支中隊的第3艦載航空聯隊（CVW-3）、提康德羅加級飛彈巡洋艦「菲律賓海號」（CG-58），以及伯克級「格雷夫利號」（DDG-107）、「梅森號」（DDG-87）等來自不同中隊的驅逐艦，亦隨行進駐中東。

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美國海軍艾森豪號航艦，在中東經歷274天的戰備部署後，於美東時間14日正式回到母港諾福克海軍基地。圖中可見該航艦艦員在甲板上一字排開，準備與港邊等待已久的家人們團聚。（美軍DVIDS網站）

艾森豪號航艦值勤期間，隨行的「菲律賓海號」巡洋艦、「格雷夫利號」驅逐艦，成功護送超過28艘商船安全通過紅海，避免胡塞武裝對路過的商船發動無預警攻擊；第3艦載航空聯隊則起降1萬4千架次，累計超過3萬1千小時的飛行時數，以維護中東水域的航行安全。

圖為今年4月在希臘蘇達灣（Souda Bay）接受整補的「菲律賓海號」飛彈巡洋艦（左）、「格雷夫利號」驅逐艦（右），這2艘軍艦在中東部署期間成功保護近30艘商船免於胡塞武裝的突襲攻擊。（美國海軍大西洋水面艦隊官方Facebook）一架美國海軍第105中隊的F/A-18E戰機，4月底準備起飛執行夜巡。其所屬的第3艦載航空聯隊，在9個月部署期間起降達1萬4千架次、累積超過3萬1千飛時，有效維護中東水域的航行安全。（美軍艾森豪號航艦官方X帳號）

另根據美國海軍統計，該航艦打擊群部署期間共發射多達770枚飛彈，包含155枚「標準」系列飛彈、135枚「戰斧」巡弋飛彈；航空聯隊則發射了60枚空對空及420枚空對地飛彈，打擊胡塞武裝超過460處動、靜態威脅和陣地；而這項可觀紀錄，被海軍第5艦隊司令威科爾夫中將（Vice Adm. George Wikoff）稱作「二戰後最大規模的火力發揮」（the Navy's finest moments since World War II）。

在歷經將近9個月的戰備部署後，艾森豪號航艦及其隨行的航空聯隊、水面艦隊，自7月初至14日間，各自返抵位於佛州、華盛頓州，以及維吉尼亞州的母港和駐地，為這趟被美軍形容為「史無前例」（Unprecedented）戰備任務畫上句點。接下來的紅海任務，則會由12日抵達中東的「羅斯福號」（CVN-71）航艦打擊群接替執行。

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