老戰機「超級大黃蜂」掛空射標六飛彈 外媒詳列美軍舊瓶裝新酒案例

美國海軍F/A-18E/F「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰機6月間被發現掛載空射型 SM-6飛彈。（圖擷取自X平台@StinkJe）

〔編譯陳成良／台北報導〕美國軍方在追求尖端科技的道路上，經常陷入「捨舊求新」的迷思，但過時的裝備並非一無是處。外國媒體報導，包括美國海軍「超級大黃蜂」戰機搭載空射「標準六型」飛彈，美空軍RQ-4無人機改造用於極音速飛彈測試，美陸軍MC-1C無人機配備新衛星、感測器及電子干擾設備，都是近年知名案例。

根據美國軍事網站《Breaking Defense》7月16日一篇分析文章陳述，美國海軍將原本用於防禦彈道飛彈的「標準六型」（SM-6）飛彈，改裝成可在空中發射的AIM-174B飛彈，賦予它更廣泛的用途，大幅提升美國海軍的作戰能力。

更令人驚嘆的是，搭載這種新型飛彈的「載具」，竟然是美國海軍的「遺產」型F/A-18E/F「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰鬥機。這意味著原本即將退役的第四代戰機，將因新武器的加持重獲新生，並在未來戰場上繼續發揮重要作用。

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該文內容指出，這種「舊瓶裝新酒」的策略，不僅節省了研發成本，也讓美國海軍得以快速提升戰力，並有效因應中國崛起帶來的軍事威脅。AIM-174B飛彈的超遠射程，可以有效突破中國的防空網，並直接攻擊中國的遠程轟炸機，使其在發射武器之前便被消滅。

值得注意的是，這種策略並非美國軍方首次嘗試。這篇分析報導羅列，美軍過去也曾成功地將一些老舊的武器系統升級改造，賦予它們新的任務，例如，美國空軍的RQ-4全球鷹無人機（RQ-4 Global Hawk drone），就被改造成「範圍鷹」（Range Hawk）用於極音速飛彈測試；陸軍的 MC-1C 灰鷹無人機（MC-1C Grey Eagle drone），則配備新的衛星、感測器及電子干擾設備，增強其電子作戰能力。

這篇文章指出，美軍透過不斷尋找老舊裝備的新用途，可以有效地利用現有資源提升戰鬥力，並為未來軍事發展奠定基礎。

該文引述，退役的海軍上將齊尼（Anthony Zinni）2022年所言：「在你離開那片該死的荷葉之前，要確保你有一個可以踏上的地方。」美國軍方應謹慎地將新舊技術融合，而非盲目地追求新科技，而忽略現有裝備價值。

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