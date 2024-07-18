烏俄戰事再進化 烏克蘭發展AI無人機系統

烏克蘭新創企業Swarmer正在發展AI無人機系統，能一次操作上百架無人機。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭持續中，烏克蘭部分新創企業正在開發協助操控龐大無人機隊的AI系統，俄烏戰爭儼然進入全新領域，官兵們期盼在戰場上取得技術優勢，烏國希望在前線部署AI無人機，以克服俄羅斯的訊號干擾戰略。

根據《路透》報導，烏克蘭AI無人機發展包含視覺系統協助，用以識別目標、靠近敵人進行導航、位置標示等，而更複雜的進階發展，則讓無人機彼此連結成為無人機群（Drone Swarm）。烏克蘭新創企業Swarmer正在發展相關AI軟體，讓無人機彼此連上網絡，可以進行決策，人類只要判斷是否准許開火即可。

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《路透》指出，該公司執行長庫普里連科（Serhiy Kupriienko）表示，「透過人力管理大量無人機群根本行不通，無人機群可能由10架、20架組成，人類難以妥善整合管理」。依照庫普里連科說法，人類難以執行數量5架以上的無人機群管理工作，但AI卻能勝任。

庫普里連科提及，AI無人機系統可以一次處理、執行數百架無人機的任務，透過名為Styx的系統，烏克蘭可以有效指揮空中與地面無人機網絡，每架無人機都能規劃自身任務，並與其他無人機相互連結。

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