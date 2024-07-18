國軍再發漢光40號演習先導片 軍媒納作戰計畫強化文宣攻防

為了讓國人更了解今年漢光40號演習的目標及提升部隊意志，國防部今（18）日發布漢光演習先導影片，以三軍行動畫面表明此次已準備好迎接未知挑戰。（圖片擷取自國防部臉書）

〔記者劉宇捷／台北報導〕年度「漢光40號」演習將於下週22日至26日登場，為讓國人更了解今年演習目標及提升部隊意志，國防部今（18）日第二度發布漢光演習先導影片，以三軍行動畫面表明已準備好迎接未知挑戰；此外，此次演習亦將國防部軍媒納入作戰計畫，藉此驗證國軍政治作戰體系戰時採訪傳輸及文宣反制效率。

國防部發言人昨（17）日在其臉書發布三軍系列日常戰備照片後，今日再發布《漢光演習40》動態演習先導影片，以三軍動態操演畫面陳述平時備戰狀況，面對未知的漢光演習將全力以赴。影片文案描述，每一次操演都是積累實力的淬鍊成長，每一次操演，都是維護民主自由的堅定承諾，國軍不分晝夜，以最仿真的實戰模擬，調整部隊行動，以獲取可提升戰力的經驗。

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今年漢光演習將採「無劇本」作戰進程實施各項演訓，除考驗各部隊指揮應變能力外，更將於實兵演習開始前二天，演練「灰色地帶」衝突狀況，模擬我國當前敵情實況，同時取消以往被詬病的火力展示，強調實際兵員、實際守備位置、實際作戰時間，因此部隊實距離移防與夜戰，也成為這次的重點驗證項目。

今年漢光演習強調「無劇本」作戰進程的行動，一切以實際兵員、實際守備位置、實際作戰時間執行，因此部隊實距離移防與夜戰，也成為這次的重點驗證項目。（圖片擷取自Google Map·本報資料照、澎防部提供；記者涂鉅旻製圖）

此外，身為新聞媒體及文宣發布的國軍官方媒體，本屬國防部旗下戰力一環，因此，包括將《軍聞社》、《青年日報》、《漢聲電台》等媒體及心戰大隊，都將納入漢光演習驗證戰力，目標在於演習期間強化戰訊傳播與宣傳力量，驗證政戰軍方媒體隨軍採訪的可行量能，並在變化多端的戰場，針對有利戰訊的迅速發布及傳輸能力。

軍方人士今指出，由於此次演習是無劇本，因此也沒有預演項目；在狀況下達後，考驗各作戰區的固安作戰計畫與戰術實戰作為，相對來講，也是驗證政戰的傳播與宣傳能力；而對軍媒而言，演習形同驗證戰時的隨軍採訪能量與傳輸韌性。

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