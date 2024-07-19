26共機艦擾台 仍有12架次侵入我3面空域

國防部表示，直至今日上午6時的24小時內，共偵獲17架次中國軍機及9艘次中共軍艦，其中12架次共機進入北部、西南及東部空域。（國防部提供）

〔記者吳哲宇／台北報導〕國防部公布，直至今日上午6時的24小時內，共偵獲17架次中國軍機及9艘次中共軍艦丶公務船1艘次，持續在台海周邊活動，其中12架次共機進入北部、西南及東部空域。

國防部今發布台海周邊海空域動態，自昨日上午6時至今日上午6時止，一共偵獲17架次共機、9艘次共艦，持續在台海周邊活動。

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其中，3架次進入北部空域，距離基隆95浬；1架次輔戰機進入西南空域，距鵝鑾鼻52浬；2架次共機直升機進入東部空域，距鵝鑾鼻84浬；6架次逾越海峽中線進入西南空域，距鵝鑾鼻76浬。

國防部強調，國軍運用任務軍機、軍艦及岸置防空飛彈嚴密監控與應處。

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